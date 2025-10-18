La presión política se intensifica sobre la Mancomunidad del Taibilla

La presión política contra la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) no cesa. Tras las intensas lluvias torrenciales y los arrastres de barro que afectaron al canal de abastecimiento en San Javier y la zona del Mirador, más de 100.000 ciudadanos de cinco municipios (Torre Pacheco, San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Murcia) llevan seis días sin agua potable en condiciones, dependiendo de cubos y garrafas para asearse o cocinar.

El Partido Popular solicitó ayer la comparecencia en la Asamblea Regional del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, así como de los presidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura y de la Mancomunidad del Taibilla, Mario Urrea y Juan Cascales, respectivamente. Según los populares, es «imprescindible que den explicaciones» sobre la falta de suministro de agua corriente en los municipios afectados por la dana Alice. También han pedido que comparezcan los alcaldes de las diversas localidades afectadas.

El portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, calificó la situación de «indignante». «En pleno siglo XXI, 100.000 ciudadanos, a los que les sale agua marrón oscura cada vez que abren el grifo, llevan seis días aseándose con cubos y garrafas», subrayó. Segado responsabilizó directamente a la MCT y, en última instancia, al Ministerio de Transición Ecológica. «El delegado del Gobierno se está mostrando inútil porque no está resolviendo el problema», añadió.

El portavoz criticó además la gestión del Ministerio, que «no ha ejecutado en tiempo y forma las obras necesarias para evitar que todo esto sucediera». A su juicio, las actuaciones de urgencia que se han llevado a cabo durante los últimos cinco días son «a todas luces insuficientes».

Por su parte, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) informó ayer que continúa con la limpieza y desinfección del canal afectado por la dana, tras superar la fase más crítica. Esto ha permitido iniciar la distribución de agua limpia en San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares. Los trabajos, de gran dificultad, seguirán durante todo el fin de semana con equipos técnicos desplegados para restaurar el suministro.

Paralelamente, indicaron estas fuentes, se están realizando análisis de calidad del agua en los caudales ya limpiados, paso previo a que las autoridades sanitarias declaren su aptitud para consumo humano. «Se espera que en las próximas horas se produzca un avance significativo hacia la normalización del suministro», indicaron.

Los cortes de agua han generado preocupación y malestar entre la población de la Región, que continúa dependiendo de soluciones provisionales mientras la política y la gestión técnica se enfrentan sobre quién asume la responsabilidad. La MCT se encuentra en el centro de la polémica, con el reloj avanzando y la presión política en aumento.

El PSOE culpa a López Miras de los daños en la red de agua El corte masivo del suministro de agua potable que afecta a cerca de 100.000 personas en municipios del Campo de Cartagena y el Mar Menor también ha generado críticas hacia Gobierno regional. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, denunció ayer que ha sido la «inacción» de la administración ‘popular’ de Fernando López Miras en ordenación territorial ha agravado los efectos de las lluvias y dañado infraestructuras clave. Fernández recordó que la Región de Murcia lleva cinco años sin aprobar el plan de ordenación territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor ni el plan de prevención de riesgos de inundaciones, herramientas que podrían haber mitigado el impacto de la dana Alice. La diputada explicó que la Mancomunidad de Canales del Taibilla trabaja en limpiar los últimos tramos del canal y que ayer comenzó la distribución de agua limpia al sistema, un paso clave para recuperar el suministro de agua potable. «Los equipos continúan trabajando sin descanso, día y noche, para lograrlo», añadió.

Conexión de la desaladora para El Jimenado (Torre Pacheco). / CARM

La desaladora de Escombreras ya da agua a El Jimenado

Los vecinos de El Jimenado, pedanía de Torre Pacheco, comenzaron ayer a recibir agua de emergencia gracias a la desaladora de Escombreras tras los cortes sufridos por las lluvias del pasado fin de semana. La interrupción afectó a la población que depende directamente del canal de abastecimiento gestionado por la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT). Fuentes de la MCT explicaron que, dentro de las medidas adoptadas para afrontar la emergencia, solicitaron a la Confederación Hidrográfica del Segura y a la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales la autorización para suministrar agua no potable de la desaladora.

De esta manera, la pedanía, que se encuentra en un tramo sectorizado para contener la incidencia, podría disponer de agua no potable de contingencia para tareas esenciales, como llenar cisternas y cubrir necesidades básicas. Una vez aprobadas las autorizaciones, advierten fuentes de la Mancomunidad, ha sido el servicio municipal quien ha conectado la red de la desaladora con la red local. Esta colaboración entre administraciones ha sido clave para reducir las molestias de los vecinos.

Sara Rubira, consejera de Agricultura, destacó que el Gobierno regional autorizó la instalación de dos puntos de conexión en la red de distribución de agua desalada para que la MCT pudiera iniciar de inmediato los trabajos necesarios. La consejera subrayó que esta actuación refleja «la cooperación y la solidaridad entre administraciones con el objetivo de ayudar a cualquier vecino que tenga un problema de falta de agua» y defendió que «el Gobierno de Fernando López Miras siempre ha sido solidario».

La consejera Sara Rubira celebró a través de sus redes sociales que los vecinos de la pedanía pachequera del Jimenado ya están recibiendo en sus casas agua de la desaladora de Escombreras. «Es un primer paso para recuperar la normalidad tras las lluvias del pasado fin de semana, aseguró. Mientras tanto, técnicos y operarios de la MCT continúan trabajando para restablecer la red principal, esta solución provisional ha permitido a la población aliviar en parte la situación, pero el problema más acuciante, la falta de agua potable, continúa enquistada y a la espera de que culminen los trabajos de la Mancomunidad.

Por su parte, Joaquín Segado, portavoz del PP en la Asamblea Regional, aprovechó la ocasión para meter una pulla política: «La desaladora de Escombreras, tan ‘maldita’ y denostada durante tantos años por el PSOE, la ve ahora necesaria el Gobierno de Sánchez para suministrar esa agua que el Ministerio es incapaz de proporcionar», dejó caer.