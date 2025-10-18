La IA eligió a la ama de casa del año en la celebración de su día en Murcia

La celebración por el Día del Ama de Casa, que se conmemora cada 9 de octubre, reunió a más de 1.200 asistentes en el Jardín del Malecón de Murcia. El evento desarrollado por la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Thader Consumo tuvo como objetivos "reconocer la labor esencial de las amas de casa, promover su participación activa en la sociedad y poner en valor su papel en el consumo responsable y sostenible dentro del hogar". En la misma línea, su presidenta, Juana Pérez, destacó que "las amas de casa son un pilar fundamental en la economía familiar y social".

A lo largo de la jornada se desarrollaron talleres de reciclaje, igualdad y prevención de la violencia de género, junto a la elaboración de murales, tatuajes y juegos como el bingo. También hubo desayuno y comida para los asistentes, tras la que se procedió a la elección por medio de Inteligencia Artificial del ama de casa del año. Comenta Pérez que la elegida fue una mujer de Águilas. Asimismo, en el acto se sortearon productos de empresas murcianas, junto con otro lote de alimentos que tienen las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de la Región de Murcia.

El presidente de la Región, Fernando López Miras, con Juana Pérez, presidenta de Thader Consumo. / Israel Sánchez

El acto contó con la presencia de autoridades como el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, la consejera de Política Social, Concepción Ruiz, y la consejera de Empresa, María Isabel López. Asimismo, asistieron los concejales del Ayuntamiento de Murcia, José Guillén, Ascensión Carreño y Pilar Torres, junto a otros representantes de 31 asociaciones, instituciones y consumidores de toda la Región.

Desafíos del consumo doméstico

Durante la jornada se desarrollaron dinámicas sobre economía doméstica. La presidenta de Thader Consumo, Juana Pérez, subrayó la importancia de encuentros como este para visibilizar su aportación y reflexionar sobre los nuevos retos del consumo doméstico, así como sobre la relevancia del servicio gratuito de atención al consumidor y del Sistema de Arbitraje de Consumo.

Algunos de los desafíos que comenta son el deseo de las amas de casa por obtener una pensión y contribuir al sistema, junto a la lucha contra la subida de precios de la cesta de la compra que ha propiciado que muchos consumidores cambien sus hábitos de consumo, por lo que solicitan ayudas a los productores como rebajas del IVA de los artículos.