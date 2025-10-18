Fletan autobuses desde Murcia y Cartagena para acudir a la Feria del Vino de Jumilla

La Comunidad «respalda un año más la celebración de la Feria del Vino y el Enoturismo DOP Jumilla, ‘Matavendimia’, que celebra su cuarta edición el fin de semana del 25 y 26 de octubre y ofrecerá más de 40 propuestas abiertas al público: catas temáticas, talleres, conciertos, visitas guiadas, experiencias infantiles y una amplia zona gastronómica con un incremento de ‘food trucks’ y puestos locales que servirán platos tradicionales», detalla el Ejecutivo regional.

A fin de acercar la feria a más visitantes y fomentar el turismo interior, este año la Comunidad ha activado un servicio especial de transporte que conectará las ciudades de Murcia y Cartagena con Jumilla durante el fin de semana.

En total, se habilitarán seis autobuses lanzadera (tres cada día) que facilitarán el acceso al recinto ferial, situado en el paseo del Poeta Lorenzo Guardiola, epicentro de las actividades de esta edición. Este año los servicios ofrecen dos opciones a los visitantes; salir más temprano y visitar el Museo del Vino para después desplazarse a ‘Matavendimia’, o salir algo más tarde e ir directamente a la feria.

Las entradas para las actividades se pueden reservar en la web oficial de Matavendimia y en www.turismoregiondemurcia.es.

La Comunidad prevé que la feria reúna a más de 8.000 personas y genere un impacto económico de 500.000 euros.