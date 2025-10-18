Transporte
Fletan autobuses desde Murcia y Cartagena para acudir a la Feria del Vino de Jumilla
Se habilitarán tres el sábado 25 y otros tres el domingo 26 de octubre, los dos días del evento
La Comunidad «respalda un año más la celebración de la Feria del Vino y el Enoturismo DOP Jumilla, ‘Matavendimia’, que celebra su cuarta edición el fin de semana del 25 y 26 de octubre y ofrecerá más de 40 propuestas abiertas al público: catas temáticas, talleres, conciertos, visitas guiadas, experiencias infantiles y una amplia zona gastronómica con un incremento de ‘food trucks’ y puestos locales que servirán platos tradicionales», detalla el Ejecutivo regional.
A fin de acercar la feria a más visitantes y fomentar el turismo interior, este año la Comunidad ha activado un servicio especial de transporte que conectará las ciudades de Murcia y Cartagena con Jumilla durante el fin de semana.
En total, se habilitarán seis autobuses lanzadera (tres cada día) que facilitarán el acceso al recinto ferial, situado en el paseo del Poeta Lorenzo Guardiola, epicentro de las actividades de esta edición. Este año los servicios ofrecen dos opciones a los visitantes; salir más temprano y visitar el Museo del Vino para después desplazarse a ‘Matavendimia’, o salir algo más tarde e ir directamente a la feria.
Las entradas para las actividades se pueden reservar en la web oficial de Matavendimia y en www.turismoregiondemurcia.es.
La Comunidad prevé que la feria reúna a más de 8.000 personas y genere un impacto económico de 500.000 euros.
- Qué carreteras unirá y qué atascos aliviará el Arco Noroeste: todo lo que necesitas saber sobre la nueva autovía en Murcia
- Un muerto y un herido de gravedad tras un atropello durante la inauguración de una pista deportiva en Lorca
- Grandes firmas compran parcelas municipales y tres no logran venderse
- Inician esta noche las obras en el Arco Noroeste de Murcia para integrarlo en la A-30
- Muere un ciclista de 72 años atropellado por un coche entre Santomera y Cobatillas
- Un gran Obramat se instala en Churra junto a los centros comerciales
- Multa para dos mujeres que se enzarzaron en una salvaje pelea por un hombre en Cartagena
- Declaran como no apta el agua del grifo en varios municipios del Campo de Cartagena y en varias pedanías de Murcia