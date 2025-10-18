Cuatro murcianos fallecen cada día a la espera de la dependencia

Entrar en la lista de espera para el acceso a la ayuda de dependencia en la Región de Murcia conlleva tener que armarse de paciencia. La Comunidad Autónoma acumula la mayor demora de España para la tramitación de estos expedientes, con un total de 563 días de media, lo que representa un aumento de 43 días respecto a la espera media del pasado año.

Las cifras han sido dadas a conocer este viernes por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que ha presentado el último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, en el que se pone de relieve que más de 280.000 personas dependientes se encuentran en listas de espera para ser valoradas o para recibir un servicio o prestación a la que tienen derecho en España, 16.348 de ellos en la Región de Murcia.

Solo en la Comunidad, han fallecido en lista de espera de la dependencia 1.053 personas en los nueve primeros meses del año, lo que supone que 3,9 murcianos mueren cada día en la Región esperando esta ayuda.

A nivel nacional han sido 25.060 personas las que han fallecido este 2025 (13.713 sin valorar y 11.347 pendientes de recibir la prestación a la que tenían derecho), lo que hace que cada 15 minutos fallezca una persona dependiente en lista de espera en España. Dos de cada tres personas murieron en cuatro comunidades: Cataluña (6.851), Andalucía (5.292), Comunidad Valenciana (2.290) y Canarias (1.904), denuncia la asociación.

El informe también recoge el aumento en 13.695 de las personas en espera en los primeros 9 meses del año. En total, cuantifica en 284.020 personas en listas: 133.414 pendientes de valoración y 150.606 esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos.

Dos de cada tres personas que se encuentran en espera están en cinco comunidades: Cataluña (81.894 personas), Andalucía (51.547 personas), Comunidad Valenciana (29.747 personas), Canarias (25.755) y Murcia (16.348). En relación al número de solicitantes, el 12,5 % de las personas estarían esperando algún tipo de trámite. Canarias (33 %), Murcia (22,4 %) y Cataluña (19,9 %) son las que tienen mayor porcentaje de personas esperando, mientras que Cantabria (3,1 %), Galicia (2 %) y Navarra (2 %), el menor porcentaje.

El tiempo medio de tramitación de un expediente es de 349 días, 15 días más que en 2024, y solo Castilla-La Mancha (169), Aragón (152), País Vasco (130), Castilla y León (113) y Ceuta y Melilla (155), están por debajo de los seis meses que establece la ley como plazo para esta tramitación.

En el otro extremo estarían Murcia (563 días), Andalucía (559 días), y Canarias (478 días), con las mayores esperas de toda España.

El informe del Observatorio de la Dependencia pone el acento en que Murcia y Madrid han aumentado «de manera importante» los tiempos de tramitación en este año, con 43 y 40 días más, respectivamente, mientras en Canarias, Andalucía y Galicia han reducido sus tiempos en 83, 43 y 37 días.

La asociación advierte de un «cambio de tendencia» por primera vez en diez años al pasar de una reducción paulatina de la lista de espera desde 2015 al incremento registrado en lo de va de año.

Aunque el 34 % de las personas desatendidas son grandes dependientes o severos, es decir, con necesidades de apoyo extenso y continuado. A cierre de septiembre había en España 1.726.288 personas en situación de dependencia reconocida, 81.371 personas atendidas más que en 2024. Esto significa que el 3,5 % de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

Servicios low cost

Los directores y gerentes de servicios sociales rechazan «el triunfalismo» de comunidades y Ministerio cuando se refieren al récord de personas atendidas. «Es lógico que, mientras haya decenas de miles de personas en las listas de espera, cada vez aumente más el número de beneficiarias». Asimismo, otro de los reproches es «el servicio low cost» debido a la «merma importante en la financiación del sistema que se ha visto reflejada, no tanto en extensión de beneficiarios, que ha seguido una tendencia creciente, sino en la limitación de prestaciones y servicios».

Estos servicios ‘low cost’ se dan al aumentar prestaciones y servicios de bajo coste como la ayuda por cuidados en el entorno familiar o la teleasistencia.

En los primeros nueve meses de 2025 han descendido las plazas residenciales (-804) y las de centros de día (-969). Asimismo, el 56% de las personas atendidas en sus domicilios no cuentan con el servicio de teleasistencia, mientras que 65.647 personas son beneficiarias con teleasistencia como prestación única. La asociación también ha recriminado al Ministerio de Pablo Bustinduy su falta de transparencia y exige la información sobre «cuántas solicitudes están sin grabar y cuántas revisiones están pendientes».

Política Social: «El Gobierno regional asume el 74% del gasto»

Ante las cifras que arroja el último informe del Observatorio de la Dependencia, el Gobierno regional ha denunciado que son ellos quienes asumen el mayor importe del gasto en dependencia, con una inversión superior a los 243 millones de euros, mientras que el gasto del Gobierno central apenas alcanza los 89 millones. En este sentido, la directora general de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del IMAS, María Antonia Abril, ha señalado que el Estado adeuda a la Región más de 77 millones de euros, en el último ejercicio, «pero la deuda es mucho mayor si tenemos en cuenta los cinco años anteriores, supera los 500 millones».

A su juicio, «Murcia se ve obligada a sostener este gasto sin la aportación de los recursos que deberían llegar desde el Gobierno central, mientras que el Estado llega a acuerdos como el alcanzado con el País Vasco, a partir del que se compromete a financiar el 50% de sus gastos en dependencia». Abril destaca, además, que la lista de espera se ha reducido en 1.112 personas en el último mes, y que en sólo un mes se han generado 2.070 resoluciones de grado. «Si lo comparamos con el mismo periodo de 2024, se han emitido cerca de 7.000 resoluciones más», apunta.

Actualmente, más de 48.000 personas perciben una prestación de dependencia en la Región de Murcia, según informan desde la Consejería de Política Social, quienes insisten en que esto «demuestra que las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional, a pesar de la infrafinanciacón, tienen ya un impacto positivo en la ciudadanía». En este sentido, insisten en que el Ejecutivo murciano «ha doblado esfuerzos y ha conseguido avances en esta materia. A partir de un intenso trabajo ha puesto en marcha un plan de medidas para agilizar la dependencia que simplifica trámites, y que deja ya resultados positivos».

PSOE: "Es inadmisible"

No coincide con este visión de la Consejería la diputada regional del PSOE Toñi Abenza, quien este viernes indicaba que «es absolutamente inadmisible que la Región vuelva a ser noticia por batir ranking en la espera al acceso a la dependencia, un derecho fundamental para las personas más vulnerables». Abenza dice que dieciocho años después de la aprobación de la ley «el presidente de Murcia y la consejera siguen sin cumplirla, dejando a miles de personas en situación de vulnerabilidad en un momento fundamental de sus vidas».

Recuerda que mientras que la ley establece un tiempo máximo de seis meses para atender a los dependientes, en Murcia la espera media es de 563 días, según este informe.