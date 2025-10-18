Los anestesistas innovan para reducir el dolor

El Servicio de Anestesia del hospital Virgen de la Arrixaca innova en la atención al dolor al adaptar una técnica de anestesia regional que se ha empleado durante años en cirugía plástica al ámbito de la traumatología. Se trata de la técnica de anestesia tumescente, que se aplica al ámbito de la cirugía ortopédica mayor, como intervenciones de prótesis de cadera, rodilla, hombro y cirugía de columna, y que comenzó a aplicarse por primera vez en 2022 por cirujanos del centro hospitalario universitario con el fin de optimizar el control del dolor y la recuperación de los pacientes.

Dados los buenos resultados de este método quirúrgico en cirugía plástica, los anestesistas de la Arrixaca se plantearon la posibilidad de adaptarlo con el objetivo de beneficiar a los pacientes que van a ser sometidos a este tipo de procedimientos.

Así, mediante el denominado ‘torniquete químico’ se consigue reducir el sangrado durante el periodo operatorio en estas cirugías, que habitualmente conllevan una pérdida significativa de volumen sanguíneo.

Por otra parte, se facilita la visibilidad del campo quirúrgico para los profesionales, lo que permite mejorar los resultados de las cirugías y reducir la necesidad de anestesia general.

Gracias a esta técnica se aporta además una analgesia posoperatoria de buena calidad que permite el alta precoz, habitualmente en 24 horas.

Todo ello redunda en una recuperación temprana del paciente después de la intervención, con el impacto socioeconómico que ello conlleva en la familia, el trabajo y la sociedad.

Hasta el momento, cientos de pacientes se han beneficiado de sus ventajas y comienza a expandirse su práctica a otros hospitales nacionales. Además, actualmente se está llevando a cabo un estudio multicéntrico con el Hospital Sant Pau de Barcelona para su aplicación en la cirugía de columna.

Día Mundial contra el Dolor

Todos estos avances coinciden con la celebración, ayer 17 de octubre, del Día Mundial del Dolor, una jornada que tiene como objetivo concienciar sobre la trascendencia de la investigación y el tratamiento del dolor, especialmente el crónico, para mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen.

Este día fue establecido en 2004, en una reunión que se celebró en Ginebra entre la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP por sus siglas en inglés), la Federación Europea del Dolor (EFIC, también en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la IASP también establece cada año un tema en el que se centra el Año Global, cuyo propósito es también concienciar a la sociedad en general de ciertos aspectos del dolor. Este año es la gestión del dolor, la educación y la investigación en entornos de medios y bajos ingresos.