Tiempo otoñal y posibilidad de chubascos este fin de semana en la Región

El paso de la dana Alice deja temperaturas propias de la estación

Tiempo otoñal y posibilidad de chubascos este fin de semana

Tiempo otoñal y posibilidad de chubascos este fin de semana / El Periódico

Javier Ayala

El primer fin de semana tras el paso de la dana Alice se presenta con temperaturas propias del otoño y la posibilidad de precipitaciones débiles a lo largo de la jornada del sábado. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el sábado se esperan cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en el litoral. Las temperaturas seguirán sin cambios o mínimas en ligero descenso. Vientos de dirección variable, con intervalos de componente este por la tarde.

De cara al domingo, la previsión es de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de la región al anochecer. Temperaturas sin cambios. Vientos variables flojos, tendiendo a componente sur por la tarde.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, ha explicado este viernes que hoy habrá tiempo inestable, con tormentas en el centro y este de la península y también en las Islas Baleares, mientras en el oeste peninsular el tiempo será más tranquilo.

Las precipitaciones podrán ser localmente fuertes en zonas del sur de Aragón, Castilla La Mancha, oeste de la Comunidad Valenciana, puntos de la Región de Murcia y Andalucía oriental y en Baleares, especialmente en las islas de Ibiza, Formentera y Mallorca.

