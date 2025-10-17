Social
Sube la brecha norte-sur en tasa de pobreza: la Región alcanza ya el 26%
El porcentaje de Asturias es del 15,6%, diez puntos menos que la Comunidad murciana | Comisiones Obreras eleva aún más los «indicadores de vergüenza»
EP / L. O.
La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha reclamado la mejora de las prestaciones y ayudas autonómicas ante las desigualdades de territorios que han provocado un incremento de la brecha norte-sur. Si en Asturias la tasa de pobreza es del 15,6%, en Canarias sube al 24,6% y en Murcia al 26%. Además, el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) de las comunidades autónomas no consigue mejorar por si sólo las cifras de pobreza.
A nivel nacional, la Red de Lucha contra la Pobreza ha reclamado la mejora de las prestaciones y ayudas autonómicas ante las desigualdades de territorios que han provocado un incremento de la brecha norte-sur. Además, el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) de las comunidades autónomas no consigue mejorar por si sólo las cifras de pobreza.
El estudio pone en evidencia que, en España, el territorio constituye un factor importante de desigualdad, que se mantiene de forma estructural y se ve reflejado en la mayoría de los indicadores de pobreza. Esto hecho se debe a algunas variables demográficas, pero también a las políticas públicas que se implementan en las diferentes comunidades autónomas, según el análisis.
Según el Informe, el riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa AROPE) se redujo en el último año del 26,5% al 25,8% de la población, unos 12,5 millones de personas (200.000 menos), la cifra más baja desde 2014.
Cifras que no bajan
Para EAPN-ES se trata de una «reducción importante», que refleja la apuesta por políticas sociales de estos últimos años, pero la oenegé alerta frente a unas cifras que desde 2014 no han logrado bajar del 25% de la población. Es decir, al menos 1 de cada 4 personas en España se ha mantenido en riesgo de pobreza y/o exclusión social en la última década.
Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras en la Región maneja cifras aún mayores y denuncia que «la pobreza infantil está en una situación aún peor: un 29.2% en España, un 40.7% en Murcia», indica en una nota.
«Mientras la población murciana sufre estos indicadores de vergüenza, la agenda política viene marcada por la extrema derecha y pone el foco en las personas migrantes», lamenta esta organización, que insta al Ejecutivo regional a que «tome en consideración estos datos y se ponga a trabajar por lo que verdaderamente importa: mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan la Regió y dejar de lado la exigencias absurdas de la extrema derecha, que no aportan beneficio alguno a quienes más necesitan de protección social».
