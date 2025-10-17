La Región, líder en separaciones y divorcios

En el segundo trimestre de 2025, la Región de Murcia presentó 861 demandas de disolución matrimonial, que engloban nulidades, separaciones y divorcios, siendo la cifra más alta del país en relativa a la población. Esta cifra representa un descenso del 7,2 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se presentaron 928. A pesar de esta reducción, la comunidad continúa liderando la estadística nacional en relación con su población, con 54,9 demandas por cada 100 000 habitantes, frente a la media española de 43,9. En este indicador, Murcia se sitúa por delante de Baleares (52,2) y de la Comunidad Valenciana (52,1), según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

La evolución interanual muestra un comportamiento más estable en la Región de Murcia que en el conjunto del Estado, donde el número total de disoluciones cayó un 16,7 %.

En el análisis por tipo de procedimiento, los divorcios consensuados aumentaron en Murcia un 10,2% al pasar de 508 a 461, consolidando la tendencia hacia soluciones acordadas entre los cónyuges. Por el contrario, los divorcios no consensuados se redujeron un 25,2 %, al pasar de 429 a 321. En el conjunto de España, ambos tipos de divorcio registraron descensos: los consensuados bajaron un 8,9 % y los no consensuados un 28,1 %, lo que sitúa a la Región en una posición con mayor inclinación al acuerdo.

En cuanto a las separaciones matrimoniales, las de mutuo acuerdo disminuyeron en Murcia de 22 a 18, lo que supone una caída del 18,2 %; y las no consensuadas de 15 a 12, lo que equivale a un descenso del 20 %. A nivel nacional, tanto las separaciones consensuadas como las contenciosas se redujeron, con descensos del 10,4 % y del 43,5 % respectivamente. En conjunto, el número de separaciones en Murcia continúa siendo reducido, representando una fracción muy pequeña del total de disoluciones registradas en la comunidad.

Por último, durante el segundo trimestre de 2025 se registraron dos procedimientos de nulidad matrimonial en la Región de Murcia, frente a una única demanda presentada en el mismo periodo del año anterior.