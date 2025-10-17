Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE culpa al Gobierno regional de los daños en la red de agua tras la dana Alice

Carmina Fernández: “La inacción de López Miras en ordenación territorial agrava los efectos de las lluvias y pone en riesgo a la población”

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, / PSOE

Alejandro Lorente

El corte masivo del suministro de agua potable que afecta a cerca de 100.000 personas en varios municipios del Campo de Cartagena y el Mar Menor ha desatado críticas hacia el Gobierno regional. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha señalado que la inacción de la administración de López Miras en materia de ordenación territorial "ha agravado los efectos de las lluvias torrenciales y ha provocado daños significativos en infraestructuras clave", en clara referencia al canal de abastecimiento de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

Fernández ha recordado que la Región de Murcia lleva cinco años sin aprobar el plan de ordenación territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor ni el plan de prevención de riesgos de inundaciones, instrumentos que, según la diputada, podrían haber mitigado el impacto de la dana Alice.

La portavoz ha explicado que los daños en la red de abastecimiento han sido de gran magnitud, y que la Mancomunidad de Canales del Taibilla trabaja intensamente en la limpieza de los últimos tramos del canal afectados por las lluvias. Ayer por la tarde se inició la distribución de agua limpia al sistema, un paso clave para restablecer el suministro apto para consumo humano, recordaron fuentes socialistas.

Fernández destacó que, “desde el primer instante, se han movilizado todos los recursos necesarios para restablecer el servicio de agua potable lo antes posible. Los equipos continúan trabajando sin descanso, día y noche, para lograrlo”.

Finalmente, la dirigente socialista subrayó que estas lluvias han vuelto a evidenciar las consecuencias de la falta de gestión del Ejecutivo regional, que, en su opinión, no solo ha dejado desprotegida la infraestructura hídrica, sino que también ha puesto "en riesgo a la población".

