El PP pide las comparecencias del delegado del Gobierno y los presidentes de la CHS y la Mancomunidad por los cortes de agua

El Partido Popular ha solicitado este viernes sendas comparecencias en la Asamblea Regional del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y los presidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura y la Mancomunidad de Canales del Taibilla, Mario Urrea y Juan Cascales respectivamente, para que “den explicaciones” sobre los cortes de agua corriente que sufren los municipios del Campo de Cartagena y el Mar Menor tras la dana Alice. También ha pedido que comparezcan en la Cámara autonómica los alcaldes de las localidades afectadas. Cabe recordar que el grupo parlamentario de Vox también ha solicitado estas comparecencias.

“Es indignante que, en pleno siglo XXI, 100.000 ciudadanos, a los que les sale agua marrón oscura cada vez que abren el grifo, lleven seis días aseándose con cubos y garrafas”, ha subrayado el portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado.

“Esta situación intolerable, en la que vecinos de la Región solo pueden utilizar su agua corriente para el retrete, y que para todo lo demás deben llevar agua desde cubas o desde los supermercados a sus casas, es responsabilidad de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, es decir, del Ministerio de Transición Ecológica”, ha remarcado. “Por tanto, también del delegado de Pedro Sánchez en la Región, que se está mostrando inútil porque no está resolviendo el problema”, ha apostillado.

“Un Ministerio que no ha ejecutado en tiempo y forma las obras necesarias para evitar que todo eso sucediera, y que durante cinco días está acometiendo unas actuaciones de urgencia que son a todas luces insuficientes”, ha lamentado el portavoz. Segado ha apuntado finalmente que “la desaladora de Escombreras, tan ‘maldita’ y denostada durante tantos años por el PSOE, la ve ahora necesaria el Gobierno de Sánchez para suministrar esa agua que el Ministerio es incapaz de proporcionar”.

Conectan la desaladora de Escombreras para dar servicio a pedanías de Torre Pacheco

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, también ha hecho hoy referencia a la decisión del Gobierno regional de autorizar a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) a disponer de agua de la desaladora de Escombreras para abastecer a las zonas afectadas por el corte del suministro en Torre Pacheco, especialmente en la pedanía de El Jimenado.

Rubira explicó que el Ejecutivo regional ha dado su conformidad a la instalación de dos puntos de conexión en la red de distribución de agua desalada, de modo que la Mancomunidad pueda iniciar de inmediato los trabajos necesarios para derivar el recurso hacia las instalaciones municipales. Aseguró que esta actuación demuestra “la cooperación y la solidaridad entre administraciones con el objetivo de ayudar a cualquier vecino que tenga un problema de falta de agua”, y defendió que “el Gobierno de Fernando López Miras siempre ha sido solidario”.

Conexión en la desaladora de Escombreras para prestar servicio de agua no potable a los vecinos de Torre Pacheco. / CARM

La consejera recordó que esta situación no es nueva, ya que hace una década se produjo un episodio similar que dejó también sin agua a varios núcleos de población del entorno. “Ya hace diez años hubo una situación parecida que dejó sin abastecimiento a vecinos de la zona, y nos gustaría saber qué ha hecho desde entonces la Mancomunidad de Canales del Taibilla o el Gobierno de España para evitar que esto vuelva a pasar”, planteó Rubira, quien reprochó la falta de avances en la mejora de las infraestructuras de abastecimiento.

Rubira advirtió de que el actual corte afecta a unas 100.000 personas, entre ellas mayores, familias con niños y usuarios de centros de salud que se han visto sin posibilidad de utilizar agua corriente. Consideró “inadmisible” que muchos vecinos tengan que ducharse o limpiar con garrafas compradas en el supermercado, una situación que, según dijo, “no es de recibo” y que podría agravarse si se prolonga en el tiempo.

La consejera precisó que el agua procedente de Escombreras no es apta para el consumo humano, aunque sí permitirá cubrir usos domésticos básicos, como el saneamiento o la limpieza. “En muchas viviendas ya no se podía ni tirar de la cisterna. Por lo menos, este agua servirá para cubrir necesidades esenciales”, explicó.

Rubira insistió en que esta medida refleja la solidaridad del Gobierno regional, pero advirtió de que “otras administraciones, como el Gobierno de España, tienen que plantearse que hay un trabajo que hacer, porque esto no es nuevo”. Reclamó una mayor planificación y compromiso en materia de infraestructuras hídricas y lamentó que “cada vez que sucede una catástrofe climatológica en la Región de Murcia, al final son los agricultores, los ganaderos y los vecinos quienes lo pagan”.