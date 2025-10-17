Los pequeños agricultores dejan el campo murciano ante la incertidumbre por el agua y los costes de producción

El director de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Río Mula, Cristóbal Gabarrón, alertó de los problemas estructurales que atraviesa el sector agrícola en la Región de Murcia, entre los que destacó el relevo generacional, la escasez de agua, la falta de mano de obra cualificada y la propagación de nuevas plagas que amenazan la rentabilidad de los cultivos.

Durante su intervención en el I Encuentro Territorial de Oficinas Comarcales Agrarias (OCA), celebrado bajo la presidencia de la consejera de Agricultura, Sara Rubira, Gabarrón explicó que la reunión se dividió en dos partes: una primera para analizar la situación actual de los cultivos y otra destinada a debatir las problemáticas específicas de cada comarca y las posibles alternativas.

El responsable de la OCA de Río Mula señaló que “cada vez hay menos jóvenes que se incorporan a la agricultura, mientras los agricultores mayores abandonan sus explotaciones”, lo que está provocando un envejecimiento acelerado del sector. A esta situación se suma, dijo, la incertidumbre hídrica, ya que los productores desconocen aún con qué recursos contarán, tanto en lo que respecta al trasvase Tajo-Segura (se prevén recortes de hasta el 50% para el riego) como al agua desalada o las futuras restricciones sobre los acuíferos, previstas en la normativa que entrará en vigor en 2027.

Otro de los factores que más preocupa es la escasez de mano de obra cualificada, especialmente para labores especializadas como la poda, el aclare o la recolección. “Cada vez cuesta más encontrar trabajadores con experiencia; el campo está perdiendo profesionales”, apuntó Gabarrón.

El director de la oficina comarcal también advirtió del abandono progresivo de cultivos y explotaciones ganaderas. Explicó que la producción de ovino de carne ha caído un 50% y que el almendro, uno de los cultivos más tradicionales en la zona de secano, atraviesa una situación “muy complicada” por la avispilla del almendro, una plaga que ha reducido drásticamente las cosechas.

La consejera Agricultura, Sara Rubira, presidió este viernes el I Encuentro territorial Oficinas Comarcales Agrarias. / L.O.

“Hay agricultores que no han hecho un control adecuado y han visto cómo su producción se ha reducido hasta la mitad”, señaló. Según explicó, la plaga, originada en Castilla-La Mancha, se extendió por Jumilla y Yecla hace unos años y actualmente afecta ya a prácticamente toda la Región.

Gabarrón indicó además que el abandono agrario es un fenómeno generalizado, especialmente en zonas afectadas por restricciones normativas o hídricas. Citó los casos de Cartagena y Torre Pacheco, donde la aplicación de la Ley del Mar Menor ha incrementado el número de explotaciones abandonadas. “Las grandes empresas se mantienen, pero los pequeños y medianos agricultores están dejando de cultivar”, afirmó.

Sara Rubira destaca el papel de las OCA como nexo entre agricultores y administración

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, presidió el encuentro, que reunió a representantes de las once oficinas comarcales agrarias repartidas por la Región de Murcia. Subrayó que estas oficinas son “el nexo de unión entre el agricultor, el ganadero y la Administración”, y que su labor resulta esencial para “acercar los servicios públicos al medio rural y atender directamente sus necesidades”.

Rubira explicó que las OCA han atendido en lo que va de año a 7.000 profesionales del sector —5.000 agricultores y 2.000 ganaderos—, ofreciendo asesoramiento técnico, información sobre ayudas, formación y transferencia de conocimiento. Destacó también su papel durante episodios de emergencia como la dana Alice, cuando ayudaron a cuantificar los daños y coordinar la respuesta institucional.

Uno de los ejes prioritarios, señaló, es el fomento del relevo generacional, con programas de apoyo a jóvenes agricultores que buscan consolidar su actividad. “El objetivo es fijar población y evitar el despoblamiento rural”, afirmó la consejera.

Entre las novedades, mencionó la puesta en marcha de un canal de WhatsApp, con unos 800 usuarios, que permite enviar alertas meteorológicas, recordatorios de plazos de ayudas o cambios normativos de manera inmediata.

En cuanto a las principales preocupaciones que trasladan los agricultores, Rubira señaló que giran en torno a la falta de agua, el cierre previsto de pozos en 2027 y el recorte del trasvase Tajo-Segura, así como a las restricciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura a las explotaciones ganaderas. También criticó la nueva Política Agraria Común (PAC), que, según dijo, “reduce el presupuesto y desmantela un sistema que no beneficia a los agricultores ni a los ganaderos murcianos”.