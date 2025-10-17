Pasos de peatones inteligentes para mejorar la seguridad vial en Molina

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, anunció el inicio del expediente de contratación de las obras de instalación de pasos de peatones inteligentes para mejorar la seguridad vial en la ciudad, que aprobó recientemente la Junta de Gobierno Local y cuyo gasto asciende a casi 100.000 euros.

Según el regidor, «la actuación busca, entre otros objetivos, replantear una nueva jerarquía viaria en el entorno urbano para conseguir fomentar una movilidad sostenible y segura, siempre teniendo como fin promover los modos no motorizados y aumentando la seguridad vial para el conjunto de los ciudadanos de Molina de Segura, articulando un sistema de calles que garantice el desplazamiento a pie de los ciudadanos, minimizando el uso del vehículo privado para los desplazamientos urbanos».

El presupuesto base de licitación asciende exactamente a 99.890,85 euros y el plazo de ejecución es de dos meses. Forma parte del Programa de Mejora y Transformación de la Movilidad en Molina de Segura Molina Saludable 2021-2014, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Economía del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation EU.

Alfonso señaló que «se trata de mejorar la seguridad vial peatonal mediante la instalación de 7 pasos de peatones inteligentes, que refuerzan la señalización horizontal mediante la instalación de pantallas tipo led, así como la señalización vertical con señales iluminadas, que se activan con un sensor de movimiento, avisando a los vehículos de presencia de peatones cruzando el vial».

Por su parte, el edil de Movilidad, Antonio Martínez, señaló que se pretende mejorar la seguridad del peatón y fomentar la movilidad a pie actuando sobre aquellas avenidas y calles de la ciudad que registran una elevada intensidad media diaria de vehículos.

Desde el punto de vista de la Seguridad Vial, los pasos de peatones son los elementos de las vías de circulación donde existe mayor riesgo de atropello por vehículos según las estadísticas de la DGT, debido fundamentalmente a que son los lugares donde confluyen ambos tipos de tráficos. Este hecho cobra especial relevancia en los pasos de peatones no regulados por semáforos, por lo que se han priorizado aquellos pasos de peatones no regulados y con alta utilización por parte de los peatones.

Tres de los pasos elegidos para la implantación de este sistema se encuentran en la calle Mayo:, frente a Pasaje Doyca, frente a la calle Santa Teresa y en el cruce con la calle Sepulcro. El resto, en avenida García Lorca, frente al CEIP Nuestra Señora de Fátima y pabellones, en la calle San Juan con Calle Manolete y frente a la calle Molina de Aragón, y en la avenida Granada, frente al Centro Comercial Vega Plaza.