Música
La Oreja de Van Gogh actuará en Murcia el 13 de junio
La gira 'Tantas cosas que contar' aterrizará en la Plaza de toros el próximo año
La Oreja de Van Gogh ha anunciado las ciudades en las que actuarán durante el próximo año, siendo Murcia una de las elegidas para presentar la gira 'Tantas cosas que contar'. La Plaza de toros es la ubicación elegida para hacer disfrutar a los murcianos. Así se ha expresado La Oreja de Van Gogh en la red social X, donde han oficializado la gira: "Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora."
Tras el esperado reencuentro con Amaia Montero, el grupo anuncia ahora una gira de lo más especial que recorrerá los principales escenarios de nuestro país el próximo año.
El tour arrancará en el mes de mayo con un espectáculo que incluirá sus grandes éxitos: Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo, Rosas, 20 de enero… Todas esas canciones que, 30 años después, siguen latiendo bien fuerte en la memoria colectiva y que llegarán a ciudades como Bilbao, Madrid, Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola, Gijón, Donostia / San Sebastián, Santander, Valladolid, Valencia, A Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona.
Entradas a la venta el lunes 20 de octubre a las 12:00h en:
https://www.laorejadevangogh.com/
