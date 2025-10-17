Murcia acumula la mayor espera de España para acceder a la dependencia

Entrar en la lista de espera para el acceso a la ayuda de dependencia en la Región de Murcia es tener que armarse de paciencia. La Comunidad Autónoma acumula la mayor demora de España para la tramitación de estos expedientes, con un total de 563 días de media, lo que representa un aumento de 43 días respecto a la espera media del pasado año.

Las cifras han sido dadas a conocer este viernes por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que ha presentado el último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, que pone de relieve que más de 280.000 personas dependientes se encuentran en listas de espera para ser valoradas o para recibir un servicio o prestación a la que tienen derecho en España, 16.348 de ellos en la Región de Murcia.

El informe recoge el aumento en 13.695 de las personas en espera en los primeros 9 meses del año. En total, cuantifica en 284.020 personas en listas: 133.414 pendientes de valoración y 150.606 esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos.

Dos de cada tres de las personas que se encuentran en espera están en cinco comunidades: Cataluña (81.894 personas), Andalucía (51.547 personas), Comunidad Valenciana (29.747 personas), Canarias (25.755) y Murcia (16.348). En relación al número de solicitantes, el 12,5 % de las personas estarían esperando algún tipo de trámite. Canarias (33 %), Murcia (22,4 %) y Cataluña (19,9 %) son las que tienen mayor porcentaje de personas esperando, mientras que Cantabria (3,1 %), Galicia (2 %) y Navarra (2 %), el menor porcentaje.

El tiempo medio de tramitación de un expediente es de 349 días, 15 días más que en 2024, y solo Castilla-La Mancha (169), Aragón (152), País Vasco (130), Castilla y León (113) y Ceuta y Melilla (155), están por debajo de los seis meses que establece la ley como plazo para esta tramitación.

En el otro extremo estarían Murcia (563 días), Andalucía (559 días), y Canarias (478 días). El informe del Observatorio de la Dependencia pone el acento en que Murcia y Madrid han aumentado "de manera importante" los tiempos de tramitación en este año, con 43 y 40 días más, respectivamente, mientras en Canarias, Andalucía y Galicia han reducido sus tiempos en 83, 43 y 37 días.

25.060 fallecen a la espera de ayuda

Durante ese periodo de espera, han fallecido 25.060 personas este año 2025 en España (13.713 sin valorar y 11.347 pendientes de recibir la prestación a la que tenían derecho). Dos de cada tres personas murieron en cuatro comunidades: Cataluña (6.851), Andalucía (5.292), Comunidad Valenciana (2.290) y Canarias (1.904), denuncia la asociación. En la Región de Murcia han fallecido en lista de espera de la dependencia 1.053 personas en los nueve primeros meses del año, lo que representa 3,9 fallecimientos cada día en la Comunidad.

Aunque el 34 % de las personas desatendidas son grandes dependientes o severos, es decir, con necesidades de apoyo extenso y continuado. A cierre de septiembre había en España 1.726.288 personas en situación de dependencia reconocida, 81.371 personas atendidas más que en 2024. Esto significa que el 3,5 % de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.