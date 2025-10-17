María Dolores García: "Queremos seguir internacionalizando la UCAM, ese es el futuro de las instituciones educativas"

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) continúa expandiéndose, y una de las figuras clave detrás de este crecimiento es su presidenta, María Dolores García Mascarell. Desde que asumió la dirección de la Fundación Universitaria hace dos años y medio, tras el fallecimiento de su esposo, José Luis Mendoza, ha mantenido e impulsado un modelo de gestión que integra educación, deporte, investigación e internacionalización, consolidando a la UCAM como una institución de referencia. Su destacada labor le ha valido el reconocimiento con el Premio Empresario/a del Año, otorgado por Sabadell y Prensa Ibérica.

¿Qué supone para usted recibir el Premio Empresaria del Año que conceden Banco Sabadell y Prensa Ibérica y qué cree que reconoce este galardón?

Para mí ha sido una gran sorpresa y, por otro lado, una inmensa alegría recibir este reconocimiento. Pienso que distinguir la figura de la mujer al frente de una empresa es, al final, reconocer el esfuerzo, la dedicación, la entrega y el compromiso. Implica valorar el reto de hacer compatible la vida familiar, a la que en general ninguna mujer quiere renunciar, con la vida laboral. Agradezco sinceramente que se entreguen estos reconocimientos, no por mí, sino porque se valora y se subraya el papel de la mujer en la empresa.

Asumió la presidencia de la UCAM tras el fallecimiento de su esposo, José Luis Mendoza. ¿Cómo afrontó ese relevo y qué legado ha querido continuar?

Afronté el relevo con la confianza puesta en las personas que durante años han estado codo con codo junto a José Luis, llevando adelante la misión de la Universidad Católica. Contamos con equipos de personas entregadas al frente de las titulaciones y de las diversas áreas de la universidad. Además, mis hijos llevan años implicados en la gestión y están totalmente volcados con la universidad, en lo que para nosotros es una misión. Por eso, el legado que deseo continuar es esa misión evangelizadora de transmitir a la educación superior los valores cristianos, porque considero que forman a las personas. Si, además, pueden encontrarse con Jesucristo, su vida estará llena de sentido.

Lo que buscamos es nutrirnos de los valores del humanismo cristiano para transmitírselos a nuestros alumnos

La UCAM, con más de 22.000 alumnos matriculados en 2025 y 1.800 empleados no ha dejado de crecer bajo su liderazgo. ¿Cuál ha sido la clave para mantener ese impulso y al mismo tiempo consolidar la identidad de la institución?

Me reitero en que la clave, al final, son las personas. Ellas están trabajando con gran ilusión y dedicación, llevando adelante proyectos e innovando. La inmensa mayoría están comprometidas con esta misión de formar grandes profesionales y, sobre todo, mejores personas. Para ello, partimos de los cimientos de que somos una institución de confesionalidad católica. Lo que buscamos es nutrirnos de los valores del humanismo cristiano para transmitírselos a nuestros alumnos.

Más del 20% del alumnado procede de 139 países. ¿Qué aporta esa diversidad al proyecto educativo?

Considero que la incorporación de diversas culturas a la universidad siempre es algo enriquecedor, tanto para nuestros alumnos de la Región y de España como para aquellos que se unen a nuestras aulas. Sin duda, cuando paseas por el campus, escuchas hablar distintos idiomas. Es un ambiente muy variopinto, pero, como digo, es algo muy enriquecedor para los propios alumnos y para los profesores. Vamos a seguir en esta línea de internacionalización, porque ese es el futuro de las instituciones educativas.

¿Dónde ve el próximo salto internacional de la UCAM?

Esta semana me encuentro en China formando parte de una delegación de la UCAM, a donde hemos venido a conocer más en profundidad el sector de la educación superior en este país.

Si tuviera que resumir su propósito al frente de la UCAM en una frase, ¿cuál sería?

Mi propósito es llevar adelante el sueño de José Luis Mendoza: que lo mejor está por venir. Lo mejor en investigación, lo mejor en docencia, lo mejor en evangelización, lo mejor en deporte y lo mejor en hacer la voluntad de Dios en cada momento.