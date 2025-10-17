El uso de la IA para mejorar la salud, eje del IV Congreso Retina Murcia

La directora general de Atención Hospitalaria del Servicio Murciano de Salud (SMS), Irene Marín, resaltó «la investigación y la innovación en el campo de las enfermedades visuales raras en un área en la que el Gobierno regional mantiene un firme compromiso», durante la inauguración del IV Congreso Internacional Retina Murcia, que reúne durante dos días a alrededor de 200 profesionales, pacientes y expertos en el Hospital Morales Meseguer de Murcia.

Prueba de ello es este encuentro, organizado por la Asociación Retina Murcia, en el que se debatirá sobre el desarrollo de la Inteligencia Artificial en el SMS y sus aplicaciones en la asistencia oftalmológica y óptica.

Marín también recalcó «la estrecha colaboración entre la sanidad pública regional y las asociaciones de afectados y sus familias para la puesta en marcha de nuevas estrategias o circuitos que garanticen los fundamentos técnicos de los avances que se suceden en vuestro campo, todo ello con el objetivo de la mejora continua tanto de la asistencia sanitaria como de la calidad de vida de todos los ciudadanos», indica la Comunidad en una nota.