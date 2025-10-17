Denuncian la "esclavitud laboral" de los bomberos forestales

El diputado socialista en la Asamblea Regional, Fernando Moreno, ha exigido al Gobierno regional que atienda las reivindicaciones del colectivo de Bomberos Forestales en la Región de Murcia y solucione la situación de precariedad económica y esclavitud laboral en la que se encuentra la plantilla.

Los profesionales de este servicio trabajan ocho horas y media cada jornada y deben permanecer localizables, a una distancia de treinta minutos de su base, las quince horas y media restantes de cada día, una situación que impide la conciliación de su vida laboral y personal. Todo ello por un sueldo de unos 1.300 euros cada mes. «Exigimos al Gobierno de López Miras que acabe de una vez con la precariedad de los bomberos forestales en la Región de Murcia. Este Gobierno regional no cuida de quienes nos cuidan. Lo demuestra manteniendo la privatización del servicio, con unos sueldos y unas condiciones laborales que no se corresponden con la experiencia y responsabilidad de estos profesionales», ha declarado Moreno.

«Los Bomberos Forestales llevaban años reclamando una ley nacional que regularizara su situación. Esa ley ha llegado en esta legislatura de la mano del Gobierno de España pero el Gobierno de la Región de Murcia se niega a aplicarla, perjudicando a nuestros profesionales», ha añadido.

Los bomberos y bomberas forestales de la Región de Murcia, una vez más, estuvieron prevenidos y en alerta antes de la DANA registrada este fin de semana. Trabajaron durante el episodio de lluvias torrenciales y han seguido haciéndolo, en los municipios afectados, en labores que son fundamentales para la salud de la población, como el achique de agua y el baldeo de calles. Trabajaron de noche, en situaciones de peligro y expuestos a sustancias contaminantes, conceptos que están recogidos en varios pluses por los que cobran en total menos de un euro al día, en concreto 29 euros cada mes.

En este sentido, Moreno ha destacado la reunión mantenida entre el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, con estos profesionales en las que se hizo cargo de sus justas reivindicaciones. «Este servicio debería ser público como lo es en casi toda España. Sólo tres comunidades, las tres del PP, lo tienen privatizado y, casualmente, dos de ellas con la misma empresa que, como hemos visto hoy, sirve para todo y siempre sale beneficiada por este Gobierno regional», ha aseverado Moreno.