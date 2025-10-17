Antonio Muñoz: "Juntos somos capaces de crear empleo, crecimiento sostenible y, en definitiva, una sociedad que evoluciona cada año"

Su visión pionera, su apuesta constante por la innovación y su firme compromiso con la sostenibilidad han convertido a AMC Globalen un referente mundial dentro de la industria alimentaria. Estos valores, junto a su impresionante trayectoria de crecimiento y su liderazgo en el desarrollo de bebidas naturales saludables, le han valido ser reconocida con el Premio Empresa del Año en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell, un galardón que celebra la excelencia, la competitividad y la capacidad transformadora del tejido empresarial.

¿Qué supone para AMC Global recibir el Premio Empresa del Año que conceden Banco Sabadell y Prensa Ibérica?

Ser reconocido como la Empresa del Año es un orgullo para toda la familia de AMC Global, sobre todo un reconocimiento a los más de 1.700 profesionales que con talento, dedicación y entusiasmo hacen posible que millones de personas puedan disfrutar cada día de nuestros productos saludables e innovadores que están al alcance de todos.

¿Qué ha llevado a AMC Global a este buen momento?

Hace unos años, nuestra empresa fue elegida para participar en un estudio del Foro de Davos en el que se buscaban los factores sociales subyacentes del éxito de empresas con rápido crecimiento en mercados internacionales. El estudio concluyó que los factores de éxito eran tres: estar cerca de un mercado libre, como es el caso de la Unión Europea; contar con un flujo de transparencia y rigor en las comunicaciones, ejemplificado en el grupo editorial Prensa Ibérica y el diario La Opinión de Murcia; y contar con instituciones financiadoras locales fuertes y competentes.

La innovación es uno de sus principales pilares, ¿no?

Desde su fundación, la innovación en AMC Global ha sido una de sus principales ventajas competitivas. Su división de Innovación, AMC Ideas, ha conseguido más de 32 proyectos europeos de investigación pública y ha permitido a la empresa desarrollar patentes, nuevos productos e ingredientes funcionales a la vez que diversificar en nuevas categorías de bebidas.

"Me gustaría compartir este premio, no solo con los empleados y directivos de AMC Global, sino también con todos los actores que formáis parte de la sociedad, pues juntos somos capaces de crear empleo, desarrollo, crecimiento sostenible y, en definitiva, una sociedad que evoluciona cada año", concluye Antonio Muñoz, CEO de AMC Global.



