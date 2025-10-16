Universidades a la ‘caza’ de alumnos: los grados sanitarios, reclamo estrella

Mireia, alumna de 16 años del New Castelar College de San Pedro del Pinatar, tiene claro que le gustaría hacer un grado universitario relacionado con el ámbito de la salud, aunque aún no ha decidido cuál. Para intentar despejar dudas antes de terminar la etapa de Bachillerato, esta alumna murciana visitaba ayer junto a otros compañeros el Salón de Orientación Universitaria UniTour que se ha celebrado en el Hotel Nelva de Murcia, donde se han dado cita una treintena de universidades nacionales e internacionales con la vista puesta en ‘cazar’ nuevos alumnos para los próximos cursos.

Junto a Mireia estaban también Blanca, quien sí ha decidido que le gustaría hacer Derecho; Kexin, quien se orienta más hacia Odontología; y María, otra compañera del Nelva Murcia, quien tiene dudas entre Derecho o Pedagogía.

Las jóvenes estudiantes indican que en clase les explicaron en qué consistía el encuentro y que este les serviría para conocer las distintas opciones que existen. En lo que sí coinciden es en que «nos gustaría salir fuera, no quedarnos en Murcia», afirman todas casi a la vez.

Visitando los stand también se encontraban este miércoles Rocío y Pasi, alumnas de 16 y 17 años de Maristas Cartagena, quienes se decantan más por Medicina y Enfermería. «Estamos preguntando por las distintas opciones que hay, cómo son las pruebas de acceso y los planes de estudio», señalaba la segunda a La Opinión.

Las titulaciones de las ramas sanitarias son precisamente las que más interés despiertan entre los futuros universitarios, a quienes se dirigían muchos de los carteles promocionales del Salón de Orientación Universitaria con reclamos entre los que se podía leer: ‘Estudia Medicina sin notas de corte en las mejores universidades europeas’, entre otros muchos mensajes.

La jornada de manaña y tarde celebrada en Murcia estaba destinada a alumnos, padres y orientadores, con la vista puesta en resolver dudas sobre las distintas titulaciones, las universidades disponibles, planes de estudios, tarifas y precios, becas y residencias.

Entre las instituciones presentes no podían faltar las murcianas UMU, UPCT y UCAM, a las que se sumaron también los representantes de otros centros como la Universidad Nebrija, la Pontificia de Comillas, la Pontificia de Salamanca o la Universidad de Navarra, entre otras.

Una de la que más alumnos concentraba este miércoles era la Universidad CEU Cardenal Herrera, donde esperaban en la cola María Sordo y Miriam Moreno. La primera se decanta por formarse en el ámbito del diseño y la animación, aprovechando que se le dan bien los idiomas, mientras que su compañera duda entre Ingeniería Informática y Odontología.

Para esta formación ofrecía estudios la Howest University of Applied Sciences, que imparte en Bélgica titulaciones de diseño de productos, arte digital o tecnología creativa.

Junto a ellos, Miguel Albert atendía ayer junto a la mesa de la Universidad Europea de Valencia a los jóvenes estudiantes que asistían al evento. «La mayoría tienen dudas sobre el proceso de admisión y el método de estudios, para el que ofrecemos grupos reducidos y prácticas en empresas. Algo de lo que les puedo hablar en primera persona al haber sido también previamente alumno de la universidad», explicaba Albert.

En su caso, reconocía estar viendo dos perfiles de preuniversitarios, «aquellos que andan algo perdidos sin saber en qué grado entrar y los que lo tienen claro».

Otra de las que más reclamo logró fue la UMU, donde Paloma Poveda entregaba a los alumnos que pasaron por la mesa las tarjetas que han preparado con cada uno de los grados, en las que directamente a través de un QR acceden a toda la información sobre los títulos.

Un encuentro para aclarar ideas y del que muchos de los asistentes salieron ayer incluso con más dudas tras ver el abanico de opciones de futuro que se abre ante ellos.