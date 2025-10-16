La Región se consolida como polo de innovación: la segunda comunidad con más empresas de base tecnológica de España

El presidente de la Región, Fernando López Miras, ha puesto en valor este jueves que la comunidad “es líder en crecimiento económico, la tercera comunidad que más ha crecido en la última década y la segunda con más sellos de empresas innovadoras de base tecnológica”.

“No es fruto de la casualidad”, ha apuntado López Miras, quien atribuye estos avances al “esfuerzo, el inconformismo y la capacidad de innovar de tantos y tantos empresarios y emprendedores de nuestra Región”. En referencia al tejido empresarial, ha añadido que “nosotros no cuestionamos a quienes generan riqueza y empleo”.

Este jueves, López Miras ha asistido a la inauguración del foro ‘Collaborate Murcia 2025. Sede de la nueva industria’, un encuentro que reúne hasta este viernes en Murcia a más de 400 directivos de la industria y de empresas de servicios tecnológicos de todo el país. El evento tiene como objetivo analizar los grandes retos de la economía actual, como la captación de talento, la innovación y la transformación industrial, en un contexto global de cambios acelerados.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el consejero Luis Alberto Marín, junto a organizadores y representantes del foro ‘Collaborate 2025 / ANGELA ORTIZ

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo subrayó la importancia de que “un foro que pone el foco en el talento, la capacidad de liderazgo y la innovación haya elegido a la Región de Murcia como escenario”, algo que se debe a que “la Región de Murcia ya no es una promesa de futuro, sino que tiene un presente industrial sólido, innovador y competitivo”.

López Miras ha situado su intervención en el contexto del “momento crucial que estamos viviendo en Europa y en el mundo”, y ha advertido de que “la única estrategia sensata es anticiparse con reformas, con tecnología y con soberanía industrial. Anticiparse o resignarse”.

“La única estrategia sensata es anticiparse con reformas, con tecnología y con soberanía industrial”, indica Miras

El presidente ha remarcado que “esa anticipación pasa, necesariamente, por asumir tres urgencias: soberanía tecnológica, control estratégico de las cadenas de suministro y especialización en industrias clave”. En este proceso, reivindicó “el papel que corresponde a los poderes públicos como guías de esa transformación, como impulsores de confianza y garantes del terreno fértil que la innovación necesita para germinar”.

Eliminación de trabas y facilidades para captar capital

El máximo responsable autonómico ha explicado que el Gobierno regional “ha eliminado trabas, impulsado el emprendimiento innovador y moderado la presión fiscal”, además de “crear herramientas para que la investigación se traduzca en transferencia, para que las ‘startups’ encuentren capital y para que la industria tradicional se digitalice y se expanda”.

“Todo ello ha tenido un indudable efecto positivo”, señaló López Miras, destacando que “uno de cada dos proyectos captados en los últimos seis años se ha quedado aquí” y que “el talento regional se está posicionando en sectores de futuro”.

Un modelo “cada vez más tecnificado”

En la actualidad, ha indicado López Miras, la Región de Murcia tiene “un modelo económico cada vez más tecnificado, exportador y atractivo para quienes se acercan a nosotros con deseo de invertir”. Frente a otros modelos, defendió que “aquí no creemos en una administración que complica, que paraliza”, sino en una “que colabora, que acompaña, que genera seguridad y confianza”.

Por último, López Miras ha finalizado su intervención con un mensaje optimista: “Quiero trasladar la convicción de que estamos a tiempo de que la innovación sea un proyecto de país y a tiempo de que la política industrial recupere la centralidad que merece. A tiempo, en definitiva, de ser sede de la nueva industria”.