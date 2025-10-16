La plaga del escarabajo devorador de pinos se ceba con Sierra Espuña

El Gobierno regional ha intensificado las medidas de conservación en el Parque Regional de Sierra Espuña con el objetivo de mitigar los efectos del decaimiento forestal y contener la expansión del Tomicus destruens, un insecto perforador que afecta principalmente al pino carrasco. Las actuaciones forman parte de una estrategia regional dotada con ocho millones de euros de fondos europeos Next Generation, de los cuales 1,6 millones se destinarán de manera específica a este enclave natural.

Durante una reunión celebrada este jueves entre la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, la presidenta de la Mancomunidad de Sierra Espuña, Rosa Sánchez, y representantes de los ayuntamientos del entorno, el Ejecutivo autonómico trasladó un mensaje de “tranquilidad y confianza” a la población. Ferreira destacó el trabajo “constante y planificado” que se viene realizando para preservar uno de los espacios naturales más emblemáticos de la Región de Murcia.

“La situación requiere prudencia y acción, pero no alarmismo”, señaló la secretaria autonómica, quien subrayó que el Gobierno regional “está actuando con rigor, con el respaldo de la ciencia y con medios humanos y técnicos para minimizar el impacto del decaimiento forestal”.

Los daños en Sierra Espuña se concentran en masas de pino carrasco debilitadas por los prolongados episodios de sequía. Esta pérdida de vigor ha favorecido la aparición del Tomicus destruens, un escarabajo que se instala en el interior de la madera y cuya proliferación resulta especialmente difícil de controlar en contextos de estrés hídrico.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, preside la Junta Rectora del Parque Regional de Sierra Espuña / CARM

Para hacer frente a esta situación, el Ejecutivo autonómico ha intensificado las labores preventivas y de control. Desde 2024 y hasta el verano de 2025 se han ejecutado ya más de 1.000 hectáreas de tratamientos selvícolas —que incluyen la eliminación de árboles afectados, el saneamiento de masas forestales y la limpieza de restos— en los montes públicos de Totana, Alhama de Murcia y el Coto de Santa Eulalia. En estos trabajos participan empresas y brigadas forestales, con el apoyo de la empresa pública Tragsa.

Actualmente, también se están llevando a cabo intervenciones en el entorno del Trasvase Tajo-Segura, que abarcan 120 hectáreas y más de 6.000 árboles. Además, el Gobierno regional prevé poner en marcha nuevas actuaciones de emergencia en el último trimestre de 2025, con la instalación de árboles cebo para el control del Tomicus y la eliminación de ejemplares con alto nivel de afectación, cubriendo unas 400 hectáreas adicionales.

Estas medidas se completarán durante el primer trimestre de 2026 con la intervención directa de las brigadas forestales de Mula, Totana y Alhama, que trabajarán sobre otras 400 hectáreas más.

Ferreira recordó que “Sierra Espuña es un símbolo del patrimonio natural de la Región de Murcia, y la prioridad del Gobierno es conservarlo y garantizar su futuro mediante una gestión forestal sostenible y adaptada al cambio climático”. Asimismo, destacó la importancia de la coordinación institucional: “La colaboración con los ayuntamientos y la Mancomunidad es esencial para priorizar las zonas más sensibles y asegurar la eficacia de cada intervención”.

La secretaria autonómica insistió finalmente en que “todas las actuaciones se están ejecutando con el máximo rigor técnico y ambiental”. Con ello, el Gobierno regional reafirma su compromiso con la protección de los ecosistemas forestales y con el fortalecimiento de la resiliencia del territorio frente a los efectos del cambio climático, mediante una gestión activa, planificada y basada en el conocimiento científico.