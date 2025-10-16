'Miraqueplan' este fin de semana en la Región: turismo, automoción y Mercado del Encanto

El paso de la dana Alice causó estragos el pasado fin de semana en la Región de Murcia, lo que conllevó la cancelación de la mayoría de actividades previstas en la comunidad, como la Feria de Caravaca de la Cruz, el Oktoberfest en San Javier o los últimos conciertos de la Semana de la Huerta de Murcia.

Afortunadamente, estos planes podrán celebrarse este viernes, sábado y domingo. Así lo recuerda Anabel Hernández, de @miraqueplan, que esta semana destaca la reanudación de estos actos, así como la celebración de otros: Feria de Turismo de Interior en Totana y el Mercado del Encanto en Cartagena.

Consulta, a continuación, los detalles sobre cinco planes que hacer este fin de semana en la Región.

Feria de Turismo Interior de la Región de Murcia

Cartel de la Feria de Turismo / L.O.

La plaza de la Constitución de Totana volverá a acoger del 17 al 19 de octubre la II Feria de Turismo de Interior de la Región de Murcia, que este año contará con la participación de un total de 19 municipios.

El evento contará durante estos tres días con stands gastronómicos; mercado artesanal; exhibiciones; catas; numerosos y variados talleres, rutas y visitas guiadas; actividades musicales y conciertos; degustaciones gastronómicas y exhibiciones showcooking; folclore, entre otras actividades.

La programación de este año contempla alrededor de un centenar de actividades totalmente gratuitas, entre las que se incluyen más de 50 talleres, showcookings, demostraciones de artesanía, catas, degustaciones, gastroexperiencias, conciertos, rutas y visitas guiadas.

Entre las principales novedades de este año destaca la celebración de un mercado artesanal de productos de la Región, impulsado por la Dirección General de Industrias y Oficios Artesanales, con un total de 19 puestos de venta, que responde a las demandas de los visitantes de la primera edición.

También se realizará entre los asistentes un sorteo de 50 lotes que incluyen noches de hotel y productos artesanos, otro de 50 kits de productos artesanos, así como más de 200 camisetas que se repartirán a lo largo del fin de semana.

El programa incorpora además dos macro-talleres gastronómicos, organizados por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, en los que podrán participar hasta 100 personas en cada sesión. Estas actividades tendrán como objetivo dar visibilidad y promocionar las Denominaciones de Origen de la Región. Para potenciar la parte de naturaleza, se llevarán a cabo diferentes actividades deportivas, como rutas de senderismo, que finalizarán en el paraje de La Santa.

Toda la información y las preinscripciones a las actividades se pueden encontrar en las redes sociales de Asociación Murcia Rueda (Instagram y Facebook) y en la página web www.feriaturismorueda.com. Programación: https://feriaturismorueda.com/programacion.

Feria de Caravaca de la Cruz

Cartel de la Feria de Caravaca / L.O.

La Feria de Caravaca de la Cruz 2025 se celebrará los días 17, 18 y 19 de octubre, consolidándose como una de las citas comerciales, culturales y gastronómicas más importantes de la Región de Murcia. Un evento multisectorial que reúne automoción, maquinaria agrícola, gastronomía, artesanía y ocio para todos los públicos, convirtiendo el casco urbano de Caravaca en un gran escaparate de experiencias.

Más de 400 vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión se exhibirán en la Gran Vía y la Avenida de la Constitución, con la participación de 20 firmas expositoras coordinadas por la Asociación de Empresarios de la Automoción (ASACAR). Además, este año se incorpora un espacio dedicado al mundo de la bicicleta, promoviendo la movilidad sostenible y deportiva.

En el Paseo de la Corredera, la Asociación de Hostelería del Noroeste (Asprocomur) organiza una nueva edición de las Cocinas del Jubileo, con degustaciones, showcookings y conciertos dentro del programa “Música para el paladar”. Un espacio perfecto para disfrutar de la cocina regional en un ambiente festivo y familiar.

Programa de la Feria de Caravaca de la Cruz / L.O.

Además, durante todo el fin de semana se podrá disfrutar de una amplia programación cultural, que incluye:

Mercado de Antigüedades, Coleccionismo y Segunda Mano (sábado, 18 de octubre).

(sábado, 18 de octubre). Exhibiciones de danza a cargo de Dafne Dance Academy y Edig Dance Studio.

a cargo de Dafne Dance Academy y Edig Dance Studio. Conciertos en directo, con actuaciones como la del grupo Frenesí (sábado por la tarde, Plaza Tuzla) y el concierto principal de DPereza (sábado, 23:00 h, Paseo de la Corredera).

Además, los más pequeños disfrutarán de la Feria de Atracciones Infantiles que se instalará junto al Complejo Deportivo Francisco Fernández Torralba desde la tarde del jueves 9 de octubre hasta el domingo 12, y también permanecerá abierta durante el siguiente fin de semana. Este espacio vuelve a apostar por la inclusión, adaptando dos franjas horarias específicas —el viernes 10 y el viernes 17 de octubre, de 17:00 a 19:00 horas— para niños y niñas con hipersensibilidad auditiva y/o visual, reduciendo el volumen y las luces para que puedan disfrutar de las atracciones sin barreras.

Oktoberfest en San Javier

Cartel del Oktoberfest en San Javier / L.O.

El Oktoberfest San Javier 2025 se celebrará los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de octubre en el recinto ferial de San Javier. Tres jornadas de música en directo, gastronomía alemana y ambiente festivo, pensadas para disfrutar en familia o con amigos.

La entrada es gratuita y el evento tiene carácter benéfico, apoyando a asociaciones locales que ayudan a vecinos y familiares que lo necesitan.

Durante el Oktoberfest, los asistentes podrán disfrutar de conciertos en vivo, así como de la comida típica alemana, incluyendo especialidades como salchichas, pretzels y otras delicias tradicionales. El evento promueve un consumo responsable de alcohol, garantizando que todos puedan divertirse de manera segura.

Mercado del Encanto en el Casino de Cartagena

Cartel del Mercado del Encanto / L.O.

El Casino de Cartagena volverá a llenarse de moda, diseño y artesanía los días 17, 18 y 19 de octubre. Cartagena se prepara para recibir de nuevo al Mercado del Encanto, el evento itinerante que reúne lo mejor de la moda, el diseño independiente y la artesanía nacional. Tras el éxito de su primera cita en la ciudad, celebrada el pasado mes de abril, el histórico Casino de Cartagena – antiguo Palacio del Marqués de Casa Tilly abrirá de nuevo sus puertas para acoger esta segunda edición.

Durante tres días, el emblemático Patio de Columnas se transformará en un espacio lleno de creatividad y tendencias, con la participación de cerca de 15 expositores locales y procedentes de diferentes puntos de España. El público podrá descubrir una cuidada selección de moda femenina e infantil, joyería, bolsos, complementos, decoración, artesanía y propuestas sostenibles, todo ello con el sello único de diseñadores y marcas emergentes.

Con más de diez años recorriendo algunas de las ciudades más emblemáticas del país, el Mercado del Encanto se ha consolidado como una cita imprescindible para quienes buscan productos originales, piezas con identidad propia y una experiencia de compra diferente.

Con entrada gratuita y sorteo de una cesta especial, el Mercado del Encanto se convierte en el plan perfecto de otoño para disfrutar de moda, artesanía y patrimonio en el corazón de Cartagena.

Fechas y ubicación: Casino de Cartagena – Calle Mayor, 15 Horario: Viernes y sábado: 10:00 a 21:00 h Domingo: 10:00 a 15:00 h Entrada gratuita

Concierto acústico en La Ñora

El cantante Adrián Ruiz / L.O.

La Semana de la Huerta de Murcia culmina este viernes 17 de octubre con el concierto gratuito del cantautor murciano Adrián Ruiz, que ofrecerá un espectáculo en acústico muy especial en el entorno de la Rueda de La Ñora.

Una noche mágica entre huerta, música y tradición, a las 21.00 horas.