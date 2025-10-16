San Esteban lleva al Supremo la capacidad de acogida de menores migrantes aprobada por el Ministerio

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, ha acordado interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades autónomas, según el cual el Gobierno central aprueba una capacidad de 517 menores para la Región de Murcia, una cifra que la Comunidad entiende "muy alejada de su capacidad real", es decir, de las plazas disponibles para atender a los menores trasladados.

El Ejecutivo regional considera que esta norma estatal vulnera competencias exclusivas de la Comunidad en materia de protección de menores, y que introduce una fórmula de reparto que no tiene en cuenta las circunstancias reales de la Región de Murcia ni los esfuerzos de acogida que ya ha llevado a cabo. Además, tampoco facilita la financiación adecuada para cubrir los gastos derivados de este reparto, subrayan.

Hace solo dos semanas que el Consejo de Gobierno acordó interponer otro recurso contencioso-administrativo contra el real decreto aprobado por el Gobierno de España el pasado mes de julio para regular el reparto de menores migrantes no acompañados. Cabe recordar también que el Gobierno regional ya presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto Ley del Gobierno de España.

El cierre del Rosa Peñas

Por otra parte, y preguntado por el cierre del centro de menores Rosa Peñas de la pedanía de Santa Cruz tras la reunión del Consejo de Gobierno, Marcos Ortuño aseguró que siguen con la "hoja de ruta para implantar el nuevo modelo de acogimiento de menores que defienden organismos nacionales e internacionales y un modelo que pretende que los menores estén en un entorno lo más parecido a un hogar".

"Entenderán que hay información que no podemos proporcionarles. No vamos a poner en el foco a esos menores", subrayó el portavoz del Ejecutivo murciano, señalando que "hay que preservar su intimidad y los derechos de esas niñas y de esos niños". Para el Gobierno de la Región, "lo importante es que esos menores tutelados van a seguir recibiendo la misma protección y la misma atención de la Comunidad Autónoma con las mayores y con las máximas garantías, como hasta ahora".

Cuestionado también por la segregación racial sufrida por los menorestras el cierre del centro de Santa Cruz, ya que separaron a los españoles de los extranjeros, el portavoz se limitó a decir que "la Consejería de Política Social siempre actúa teniendo en cuenta los derechos y la protección del menor y su bienestar. Con base en eso se determina su procedimiento de acogida".