Los médicos convocan cuatro días de huelga tras el puente de diciembre

Los médicos murcianos volverán a parar las consultas a final de año, al igual que sus compañeros del resto de España. El comité de huelga del Sindicato Médico CESM sigue con el calendario de protestas contra el Estatuto Marco que negocia con el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García y ha convocado cuatro días consecutivos de huelga tras el puente de diciembre. El paro será los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, tal y como han anunciado los convocantes este mismo jueves.

Esta sería la tercera huelga que se convoca por este motivo, tras las celebradas el 13 de junio y el pasado 3 de octubre, paros que llegaron a paralizar la actividad de consultas y quirófanos en la Región. El paro llevado a cabo este mes obligó al Servicio Murciano de Salud (SMS) a reprogramar más de 5.000 citas con especialistas, operaciones y pruebas diagnósticas.

Las organizaciones sindicales que se encuentran tras la convocatoria, CESM y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), han valorado que esta es la única salida "ante la falta de una respuesta institucional adecuada", por lo que dan el paso de organizar nuevas acciones dentro de su campaña de movilizaciones para mostrar el rechazo unánime de la profesión al borrador de Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad.

Así, indican que "tras el éxito de seguimiento de las concentraciones y manifestaciones previas", ambas organizaciones han decidido convocar para el próximo 15 de noviembre una nueva marcha en Madrid que comenzará en el Congreso de los Diputados y finalizará frente al Ministerio de Sanidad, un recorrido en el que profesionales de toda España visibilizarán que el colectivo sigue rechazando el texto ministerial que ignora sus reivindicaciones sindicales.

Tras esta manifestación de noviembre, y atendiendo a las demandas de médicos y facultativos después de los dos paros nacionales, el comité de huelga ha decidido convocar un nuevo paro al que están llamados todos los médicos y facultativos del Sistema Nacional de Salud, que en esta ocasión tendrá lugar los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre de manera continuada.

En esta línea de movilizaciones, CESM y SMA han intensificado también las reuniones informativas a los profesionales en los centros de asistencia sanitaria para recomendar la renuncia a realizar toda actividad voluntaria que exceda de su jornada laboral. Según explican, "se trata de la única forma de paliar el intolerable exceso de trabajo al que se ven sometidos de manera sistemática sin que el Ministerio se muestre partidario de reconocer y garantizar sus derechos laborales, como refleja el proyecto normativo que está negociando".