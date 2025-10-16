La MCT reubicará la almenara del Mirador dañada tras la dana Alice por los cambios en el terreno que agravaron las escorrentías

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) ha anunciado que trabaja en la reubicación de la almenara afectada por la dana Alice, después de que esta infraestructura quedara completamente inundada por los arrastres de barro y agua. Los técnicos del organismo están realizando ya los estudios preliminares para determinar “dónde sería conveniente llevar esa infraestructura”, según informan fuentes de la Mancomunidad.

Desde la MCT explican que la zona sufrió “un acontecimiento absolutamente excepcional”, con precipitaciones que superaron los 180 litros por metro cuadrado. A esa intensidad se suman las roturaciones y modificaciones del terreno en las inmediaciones, que han alterado el flujo natural del agua y provocado que los escorrentías discurran “como un río” hasta impactar directamente sobre esta infraestructura encargada de la distribución del agua en la zona. Por ello, el organismo considera “imprescindible plantear una nueva ubicación” que evite los episodios de contaminación del agua y riesgos similares en el futuro.

Mientras continúan estos trabajos, la MCT ha logrado restablecer el suministro de agua no potable en los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, tras las graves afecciones sufridas por el canal de abastecimiento. El paso de caudales ha sido restablecido hasta el depósito de El Mirador, un punto estratégico desde el que se alimentan los principales núcleos de población.

“Gracias a estos avances, podemos comenzar a introducir agua desde nuestra red de producción y distribución hasta el depósito de El Mirador”, indicaron fuentes de la Mancomunidad. Aunque el agua no es apta para el consumo humano, permitirá a los vecinos realizar tareas domésticas como el llenado de cisternas o la limpieza de superficies no sensibles.

El suministro de contingencia se ha extendido también a pedanías de Torre Pacheco y Murcia, donde se ha establecido un servicio intermitente de agua no potable, inicialmente de 12 horas al día y que se reducirá a 8 horas a medida que avancen los trabajos.

Las analíticas del Servicio de Calidad de Agua de la MCT han descartado la presencia de bacterias como E. coli o enterococos, confirmando que no hay indicios de contaminación fecal. La turbidez y el bajo nivel de cloro son, por el momento, los únicos parámetros que impiden declarar el agua como potable, de acuerdo con el Real Decreto 3/2023.