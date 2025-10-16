María Marín denuncia haber sido víctima de una negligencia en la detección de su cáncer de mama

La diputada regional de Podemos en la Asamblea de Murcia, María Marín, ha denunciado este jueves las deficiencias en los programas de detección precoz del cáncer de mama y ha hecho público su propio testimonio como paciente.

“Dicen muchas mujeres que el cáncer no es rosa, sino marrón, y tienen un buen marrón en Andalucía con el cribado de las mamografías”, comenzó Marín, en alusión al reciente escándalo en el sistema de cribado andaluz que, según explicó, le ha hecho “revivir la pesadilla” que sufrió durante su diagnóstico.

Pide a las mujeres afectadas en la Región por situaciones similares que "denuncien su situación" y "reclamen justicia"

La portavoz ha relatado que tras someterse a una biopsia, pasó cuatro meses sin recibir los resultados, pese a que seguía sufriendo dolor. "Me dijeron que me avisarían si algo estaba mal, pero nunca me avisaron. Tuve que ser yo la que insistiera en tener los resultados y entonces descubrí que tenía un cáncer de mama infiltrativo que ya se había extendido a una axila”, ha detallado.

La portavoz morada se ha mostrado “segura” de que el suyo no fue un caso aislado, porque “los ataques que sufre la sanidad pública acaban afectando a lo más básico”. Por ello, ha explicado, ha decidido compartir su experiencia para animar a otras mujeres a denunciar y reclamar justicia. “La lucha contra el cáncer de mama es dura, muy dura, y necesitamos estar juntas para afrontarla y para que no le vuelva a suceder a ninguna otra mujer”, ha concluido la diputada.