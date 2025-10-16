El Gobierno regional ampliará la Red de Medición de la Calidad del Aire con seis nuevas estaciones

La Red de Medición de la Calidad del Aire de la Región de Murcia sumará seis nuevas estaciones, alcanzando un total de 17, según anunció este jueves el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez. El anuncio se produjo tras una reunión con la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Marta Gómez Palenque, quien visitó la Región para conocer de primera mano los planes del Gobierno regional en esta materia.

“Tenemos la mejor red de Europa y una hoja de ruta clara para que siga siéndolo”, afirmó Vázquez, quien precisó que la duodécima estación, centrada en la monitorización del Valle de Ricote, será licitada próximamente y se ubicará en el límite entre Archena y Villanueva del Río Segura. Parte de la financiación de esta ampliación, prevista hasta 2030, proviene de los Fondos Europeos Feder gestionados por el Ministerio.

El consejero destacó que la Región continuará siendo pionera al disponer de la primera estación de fondo propia, que permitirá descontar las intrusiones de polvo sahariano (PM10 y PM2.5) sin depender del punto de referencia de la Aemet en Granada. Estas estaciones se ubican en puntos representativos del territorio, alejadas de grandes núcleos urbanos o industrias que puedan distorsionar los datos. “Este avance permitirá disponer de datos consolidados mucho antes que el resto, ofreciendo un amplio margen de previsión y actuación y mejorando la representatividad de las mediciones. Más de la mitad de las superaciones de umbrales límite de partículas se producen durante intrusiones de polvo sahariano”, señaló Vázquez.

El consejero resaltó además que la Región fue pionera en implementar el Índice de Calidad del Aire Municipalizado, desarrollado por la Universidad de Murcia, que permite evaluar y pronosticar la calidad del aire en cada municipio con hasta 48 horas de antelación. Esta herramienta está disponible para todas las administraciones y ciudadanos y podría ser exportada a otras comunidades autónomas.

La directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Miteco, Marta Gómez Palenque, este jueves en el Casino de Murcia junto al consejero Juan María Vázquez. / Israel Sánchez

Estrategia de Calidad del Aire

Vázquez adelantó que la Dirección General de Medio Ambiente tiene avanzado el borrador de la Estrategia de Calidad del Aire de la Región de Murcia, que se someterá a información pública a principios del próximo año. El documento marcará las bases para cumplir los objetivos de la legislación europea de 2030, incorporando nuevas exigencias sobre el diseño de las redes de medición.

“La estrategia permitirá una actuación coordinada y una mayor concienciación entre administraciones y agentes implicados, a través de 29 líneas de actuación organizadas en programas sectoriales y horizontales”, explicó el consejero.

En los últimos años, la red murciana se ha consolidado como la más completa y avanzada de España, gracias a inversiones constantes y una hoja de ruta definida. Nuevas estaciones se han instalado en Jumilla, Molina de Segura y la Ronda Sur de Murcia, mientras que todas las estaciones existentes se han modernizado y adaptado a la normativa europea 2030 tras una inversión de 1,4 millones cofinanciada por los Fondos Feder.

Además, la red cuenta con una estación móvil, adaptada a la normativa europea, que opera todo el año para realizar mediciones indicativas en municipios sin estaciones fijas. La unidad móvil también verifica la representatividad de las estaciones existentes y ayuda a detectar nuevas necesidades de muestreo, cubriendo este año 2025 once ubicaciones diferentes.