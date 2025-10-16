Los Alcázares, San Javier y San Pedro ya cuentan con agua limpia, pero no apta para el consumo

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) ha finalizado este jueves la limpieza y desinfección del primer segmento del canal de abastecimiento afectado por las fuertes lluvias de la dana Alice, permitiendo el paso de agua tratada hasta el depósito de El Mirador, según ha informado en un comunicado.

Desde este depósito se abastecen los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, los más afectados por la declaración de agua no apta para consumo humano.

La MCT ha comenzado a distribuir caudales de agua tratada para renovar las redes municipales, un paso previo necesario para que las autoridades sanitarias certifiquen su aptitud para consumo.

Por el momento, el agua seguirá considerada no apta para beber, debiendo limitarse su uso a limpieza y llenado de cisternas.

El suministro continuo de agua no apta comenzó a llegar a los hogares de estos municipios la tarde-noche del miércoles tras el llenado del depósito de El Mirador y las conducciones municipales, garantizando servicio las 24 horas mientras avanzan las tareas de desinfección en otros tramos afectados, que incluyen pedanías de Torre Pacheco y Murcia.

En estas zonas, la MCT ha habilitado un suministro diario de contingencia de ocho horas con agua no apta para consumo, con el objetivo de paliar las molestias de los vecinos. La evolución del suministro puede consultarse en tiempo real en la página web de la MCT: https://calidad.mct.es/.

Con el tramo de El Mirador restituido, los equipos centrarán sus labores en el resto del canal, acelerando la limpieza y desinfección de las zonas afectadas. La MCT coordina sus acciones con los municipios y las autoridades sanitarias para restablecer la normalidad en el servicio lo antes posible.