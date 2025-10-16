Inyección de 39 millones de euros para reducir la lista de espera de la dependencia en la Región

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves un convenio con el Imserso dotado con más de 39 millones de euros para reforzar la atención a las personas en situación de dependencia de la Región de Murcia. "Este acuerdo permitirá reducir la lista de espera, agilizar también los tramites trámites y mejorar la calidad de los servicios", anunció el portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, desde el Palacio de San Esteban.

Según informó, a través de este convenio se financiarán actuaciones "como la contratación de personal especializado, la mejora de los centros de día y el apoyo a municipios rurales con servicios de difícil acceso".

Ortuño destacó que la Comunidad Autónoma financia casi 8 de cada 10 euros destinados a la dependencia con recursos propios. "El Gobierno socialista se niega a cumplir la ley y a financiar el 50% de este servicio, lo que ha supuesto que en 2024 la Región haya dejado de recibir 77 millones de euros que nos correspondían" lamentó.

El Gobierno socialista se niega a cumplir la ley y a financiar el 50% de la dependencia, lo que supuso que en 2024 la Región dejara de recibir 77 millones Marcos Ortuño — Portavoz del Gobierno regional

Con este dinero "se podrían haber creado más de 5.000 plazas en residencias para personas mayores", añadió, exigiendo así al Gobierno de España "el mismo trato que recibe el País Vasco, con el que pactó financiarle el 50% del gasto de la dependencia".

Desde el Gobierno murciano subrayan que el convenio también permitirá mejorar la calidad de los centros y los servicios prestados de acuerdo con el modelo de atención centrada en la persona, así como la adaptación de soluciones innovadoras en prevención de la institucionalización y para fomentar la modernización de los servicios sociales.

27 todoterrenos para los agentes medioambientales

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a una inversión de 1.300.000 euros para incorporar 27 todoterrenos destinados a los agentes medioambientales. "Estos vehículos sustituyen a parte de la flota actual mejorando la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad en los desplazamientos y actuaciones de estos profesionales", señaló Ortuño, que informó de que los casi 120 agentes de este servicio con los que cuenta la Región prestan servicio los 365 días del año en labores esenciales de vigilancia, custodia del patrimonio natural y, muy especialmente, en tareas de emergencia y protección civil.

Cambiando de materia, el Consejo de Gobierno ha dado también luz verde a la adquisición de equipos y materiales de hemodiálisis destinados a los hospitales Reina Sofía de Murcia y Lorenzo Guirao de Cieza con un presupuesto de 4.800.000 euros. "Se trata de una mejora esencial que permitirá una atención de mayor calidad y seguridad a los pacientes con insuficiencia renal, garantizar la mejor tecnología posible y ofrecer condiciones de trabajo óptimas para el personal sanitario", explicó el portavoz. Unos 2000 pacientes de la Región reciben tratamientos de este tipo.

Por último, se ha aprobado una subvención de 1,5 millones de euros para la Universidad de Murcia (UMU) destinada a infraestructuras y equipos. "Esta aportación forma parte del compromiso del Gobierno regional con la universidad pública y con su desarrollo académico, científico y tecnológico. Invertir en nuestras universidades es invertir en futuro, es invertir en talento y es invertir en la Región de Murcia del mañana", concluyó el dirigente 'popular'.