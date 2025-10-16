La Comunidad denuncia que solo se ha ejecutado el 15% del plan estatal contra inundaciones

El portavoz del Gobierno regional y consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, acusó este jueves al Ejecutivo central de mantener “olvidadas en un cajón” las infraestructuras hidráulicas necesarias para reducir el riesgo de inundaciones en la Región de Murcia. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ortuño reprochó al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, que “quiera hacer creer que es el Ejecutivo autonómico quien tiene paralizados los proyectos por falta de informes medioambientales”.

“Esto no es verdad. Es simplemente mentira. El delegado de Pedro Sánchez hace lo mismo que Pedro Sánchez: mentir”, afirmó el consejero, quien insistió en que “no hay obras hidráulicas paralizadas por culpa del Gobierno regional”. Según explicó, existen numerosos proyectos con el informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente que aún no han sido licitados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Entre ellos citó la presa de Béjar, las actuaciones en Los Alcázares, la rambla de Cobatillas, la presa de laminación de la Torrecilla y las presas de Balonga, Chícamo, Garruchal y Tinajón. Todas ellas, dijo, son “infraestructuras fundamentales para minimizar los efectos de las lluvias torrenciales en la Vega del Segura”.

Ortuño denunció también que el Gobierno de España “solo ha ejecutado un 15% del plan de actuaciones prioritarias contra inundaciones” y que siguen pendientes “dos proyectos estrella”: el cinturón verde del Mar Menor y la restauración ambiental de instalaciones mineras. “Otro ejemplo del incumplimiento del Gobierno de España, otro más”, lamentó.

Recordó que la CHS había anunciado la licitación de varias obras en los Alcázares, la Rambla de Cobatillas y las ramblas mineras durante el primer trimestre de 2025, y, más tarde, tras el verano. “Estamos en octubre y seguimos sin ver ni una sola licitación. Nosotros hemos emitido los informes y hecho nuestro trabajo. Lo que falta es que el Gobierno de España haga el suyo”, subrayó.

El consejero advirtió de que la región “no necesita más promesas ni anuncios”, sino “más inversiones” para garantizar la seguridad de los ciudadanos. “Cuando hablamos de estos proyectos, hablamos de proteger vidas humanas. Estamos muy cansados de la desidia del Gobierno de España”, declaró.

La consejera Sara Rubira visitó campos de cultivo afectados por las fuertes lluvias en El Mirador, San Javier. / CARM

1,5 millones de euros de daños agrícolas por la dana Alice

Durante la reunión, el Consejo de Gobierno fue informado además de los trabajos desarrollados tras el paso de la dana del pasado fin de semana. Cerca de 600 efectivos y más de un centenar de vehículos han intervenido en 150 actuaciones de achique y limpieza en Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar, donde se han retirado unas 400 toneladas de cañas y residuos.

El consejero de Emergencias recordó que la dana aportó al Mar Menor 15 hectómetros cúbicos de agua dulce, frente a los 80 de 2019, “gracias a las infraestructuras autonómicas como los tanques de tormenta”, que evitaron el vertido equivalente a 55 piscinas olímpicas.

Asimismo, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca informó de que las pérdidas en el campo por la dana ascienden a 1,5 millones de euros y afectan a unas 700 hectáreas.

Por último, recordó que ayer se reunió el comité de asesoramiento científico del Mar Menor para analizar la situación generada tras el paso de la dana y este episodio vuelve a poner de manifiesto "la imperiosa necesidad" de llevar a cabo las infraestructuras hidráulicas pendientes por parte del Estado.