Agua

La Comunidad autoriza que la desaladora de Escombreras suministre agua a Torre Pacheco

La Mancomunidad puede instalar varias tomas en la red de distribución de agua desalada

Instalaciones de la desaladora de Escombreras.

Instalaciones de la desaladora de Escombreras. / L.O.

El Gobierno de la Región de Murcia autoriza que la desaladora de Escombreras pueda suministrar agua para abastecer a pedanías de Torre Pacheco afectadas por el corte del suministro por parte de la Macomunidad de Canales del Tabilla (MCT).

El Ejecutivo regional ha dado la conformidad a que la MCT pueda instalar varias tomas en la red de distribución de agua desalada procedente de la desaladora de Escombreras.

El objetivo es abastecer a las pedanías de Torre Pacheco que carecen de suministro, en concreto, El Jimenado.

Se han concretado, al menos, dos puntos de conexión en los que la MCT podrá iniciar de inmediato los trabajos necesarios para derivar agua desalada a las instalaciones municipales.

