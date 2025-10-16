El Gobierno regional cifra en 185 millones el "sablazo" de Moncloa a los autónomos de la Región

El Gobierno regional cifra en 185 millones de euros el coste que supondrá para los autónomos de la Región de Murcia en los próximos tres años la nueva subida de cuotas, de hasta 206 euros mensuales, que quiere imponer el Gobierno de España.

"Hay muchísimos autónomos que no pueden más. Lo que decimos desde el Gobierno regional es que basta ya de 'sablazos' y de usar a todo un colectivo como si fuera un cajero automático", denunció este jueves el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, que calificó de "imperdonable" que los trabajadores por cuenta propia "paguen la factura" del "gasto sin medida" de Moncloa.

No hablamos de grandes millonarios, sino del panadero de la esquina, del dueño de un bar o del propietario de un taller de coches" Marcos Ortuño — Portavoz Gobierno regional

La propuesta trasladada el pasado lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a las organizaciones más representativas entre el colectivo plantea subir la cuota mensual que pagan los autónomos entre 11 y 200 euros, hasta ubicar la horquilla de cotizaciones a partir del año entre los 217,37 euros (para la más reducida) y 796 euros (para la más elevada). Ese primer borrador dibuja también un escenario de incremento progresivo de cuotas hasta 2028. Para entonces, la horquilla quedaría, según este primer esquema, entre 252 y 1.208 euros. Es decir, una subida de entre 33 euros (la que menos sube, que no es la más baja) y 618 euros (la que más, que sí coincide como la más alta) al mes.

"No hablamos de grandes millonarios, que es la caricatura facilona que le gusta utilizar al Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, sino del panadero de la esquina, del dueño de un bar o del propietario de un taller de coches", explicó Ortuño.

La Región cuenta con 5.000 trabajadores por cuenta propia más que hace cinco años, un 6,5% más, mientras que la media española subió un 4,6%

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz destacó el papel de estos trabajadores en la Región de Murcia, afirmando que "son motor de crecimiento" porque "crean empleo y riqueza en nuestro país" y "son los que se la juegan, los que arriesgan y los que sostienen la economía real de España".

Esta comunidad cerró septiembre con 105.260 trabajadores por cuenta propia, la mayor cifra de la serie histórica tras un mes de septiembre. Además, la Región tiene hoy 1.723 autónomos más que hace un año, y casi 5.000 más que hace cinco años. Igualmente, ese crecimiento en la Región es más intenso que el de la media nacional. Concretamente, el número de autónomos ha aumentado en España un 4,62% desde 2018, mientras que en la Región el incremento ha sido del 6,53%, casi dos puntos más. "Esto se debe a que estamos apostando por la libertad económica y por el emprendimiento. Vamos a seguir respaldando a quienes emprenden. Los autónomos no necesitan más impuestos, necesitan confianza, libertad y apoyo", añadió Ortuño.