Crisis del suministro en el Mar Menor
Los Alcázares exige a la Mancomunidad del Taibilla una compensación de daños a vecinos y empresarios por el corte de agua
El alcalde Mario Pérez Cervera pide a la MCT la creación de un fondo de compensación económica vecinal, mejoras en la comunicación y el reembolso de los gastos municipales derivados de la emergencia
El Ayuntamiento de Los Alcázares ha reclamado este jueves a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) la apertura inmediata de un expediente de compensación económica que cubra los gastos extraordinarios generados por el corte de agua potable que afecta desde hace varios días al municipio y a otras localidades del Mar Menor.
En el escrito remitido por Alcaldía, el Ayuntamiento de Los Alcázares detalla que la MCT comunicó el corte con apenas diez minutos de antelación, lo que impidió adoptar medidas preventivas y organizar con tiempo la respuesta municipal.
El requerimiento municipal reclama a la Mancomunidad tres actuaciones concretas: la creación de un Fondo extraordinario de compensación vecinal financiado por la MCT para bonificar o compensar a los vecinos y establecimientos que hayan sufrido perjuicios; la aprobación de un Protocolo de Comunicación y Coordinación con los ayuntamientos del entorno del Mar Menor; y la compensación económica al Ayuntamiento por los gastos extraordinarios asumidos durante la emergencia, como la compra y distribución de agua embotellada, la contratación de cubas o el refuerzo de personal, entre otros.
“No pedimos privilegios, pedimos justicia y respeto para nuestra gente. Los vecinos y empresarios de Los Alcázares no deben pagar las consecuencias”, ha subrayado Mario Pérez Cervera añadiendo que “Los Alcázares ha sido siempre un municipio responsable, pero también exigente cuando se trata de defender los derechos de nuestros vecinos y vecinas”.
