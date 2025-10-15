El S-81 ‘Isaac Peral’ zarpa desde Cartagena para unirse a la operación ‘Sea Guardian’ de la OTAN

El submarino ‘Isaac Peral’ (S-81) se ha hecho a la mar para iniciar su despliegue en aguas del mar Mediterráneo como parte de la operación de seguridad marítima de la OTAN `Sea Guardian’ (OSG, por sus siglas en inglés). De esta forma, y durante más de un mes, contribuirá de forma determinante a fortalecer el conocimiento del entorno marítimo, además de apoyar en la lucha contra el terrorismo y en la construcción de capacidades regionales de seguridad marítima en el marco de Alianza.

Su salida desde la Flotilla de Submarinos de la Armada en Cartagena se celebraba con un acto de despedida del buque y su dotación, que estuvo presidido por el capitán de navío Alfonso Carrasco Santos, comandante de la Flotilla de Submarinos (COMSUBMAR). Durante esta ceremonia castrense, el COMSUBMAR subrayó «su total confianza en la profesionalidad, camaradería y dedicación de toda la dotación» para cumplir con éxito la importante misión encomendada al ‘Isaac Peral’.

Para esta misión, el submarino —al mando del capitán de corbeta Fernando Clavijo Rey-Stolle— cuenta con una dotación total de 55 militares, que están formados específicamente para operar con solvencia los equipos a bordo, así como para gobernarlo para cumplir sus cometidos operativos con seguridad y garantías de éxito.

Desde 2017, tras el lanzamiento de la operación ‘Sea Guardian’ a finales de 2016, comenzó la participación de buques de la Armada española: una muestra de la solidaridad y del compromiso de España en la lucha contra el terrorismo, además de garantizar la contribución a la seguridad ante amenazas compartidas con los aliados de España en aras de la estabilidad internacional.

El S-81 cuenta con una dotación total de 55 militares / EMAD

La misión

'Sea Guardian' es una operación flexible de la Alianza Atlántica en el Mediterráneo y, actualmente, cubre una amplia variedad de tareas asignadas a las Operaciones de Seguridad Marítima (MSO, por sus siglas en inglés): desarrollo de capacidades de seguridad marítima, apoyo al conocimiento de la situación marítima y lucha contra el terrorismo marítimo. Más en concreto, sus actividades están principalmente orientadas al conocimiento del entorno marítimo: tráfico mercante, líneas de comunicación, áreas de pesca, desarrollo de actividades ilícitas, así como a impulsar las capacidades de seguridad marítima de los países de la región.

En caso necesario, y si la OTAN lo acuerda, puede ejecutar tareas adicionales como operaciones de interdicción marítima, defensa de la libertad de navegación, lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva y protección de infraestructuras críticas. En este contexto, cada año, se lleva a cabo de distintas operaciones enfocadas en áreas específicas de interés en el Mediterráneo. En ellas, se utilizan medios marítimos, aéreos, submarinos y de otro tipo, para recopilar, desarrollar y mantener una imagen precisa de las actividades diarias en aguas de diferentes zonas del mar Mediterráneo.