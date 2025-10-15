La Región lidera las insolvencias en España con un aumento del 22 % en los concursos de acreedores

La Región de Murcia encabeza el ránking nacional en procedimientos por insolvencia con 57,8 concursos por cada 100.000 habitantes, según los datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al segundo trimestre del año. En total, los Juzgados de lo Mercantil de la comunidad registraron 906 concursos de acreedores, lo que supone un incremento del 21,9 % respecto al mismo periodo de 2024.

El aumento está impulsado principalmente por los concursos de personas particulares no empresarias, que subieron un 23,3 %, mientras que los de empresas aumentaron un 14,3 %. En cambio, los concursos de autónomos descendieron un 10,5 %. Esta tendencia al alza consolida tres años consecutivos de crecimiento de los procedimientos de insolvencia en la Región.

Murcia supera así a Cataluña y Canarias en la tasa de concursos por habitante, situándose como la comunidad con mayor número de casos de insolvencia del país.

En el mismo periodo, se declararon 712 concursos, un 43,5 % más que el año anterior, aunque solo uno alcanzó la fase de convenio y 31 iniciaron la liquidación, un 36,7 % menos.

Auge de las ejecuciones hipotecarias

Otro indicador que refleja la situación económica de los hogares de la Región es el aumento de las ejecuciones hipotecarias, que crecieron un 75,8 % respecto al año anterior. En total, se presentaron 9.640 demandas entre abril y junio, lo que equivale a 30,5 por cada 100.000 habitantes.

Murcia se sitúa así como la segunda autonomía con más ejecuciones hipotecarias, solo por detrás de Cataluña. Por el contrario, los procedimientos monitorios —empleados habitualmente por impagos de deudas menores— bajaron un 16,5 %, con 9.124 demandas presentadas, aunque la Región sigue entre las comunidades con más casos.

Menos desahucios y despidos

Pese al repunte de embargos, los lanzamientos o desahucios se redujeron un 11,6 %, con 190 casos registrados en el trimestre. De ellos, 126 se derivaron de arrendamientos urbanos y 49 de ejecuciones hipotecarias, un 62 % menos que en 2024. También se redujeron las demandas por despido en los Juzgados de lo Social, que cayeron un 5,3 %, y las reclamaciones de cantidad un 9,1 %, reflejando cierta estabilización en el empleo regional.

Aumentan las ocupaciones ilegales de vivienda

En cambio, las demandas por ocupación ilegal de viviendas crecieron un 45,4 %, con 32 casos registrados en el trimestre. Estas causas corresponden a inmuebles propiedad de particulares, entidades sin ánimo de lucro o administraciones públicas con vivienda social.