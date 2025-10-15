La Región cultiva los lazos con China para intercambiar talento científico

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor «avanza en su estrategia de internacionalización de la investigación con la visita oficial del director general de Universidades e Investigación, Antonio Caballero, a la provincia china de Shandong, una de las regiones académicas y tecnológicas más potentes del país asiático», subrayan desde la Comunidad en una nota.

Durante su encuentro con el vicepresidente de la provincia de Shandong, Sun Jiye, celebrado en la capital, Jinan, el director general expuso las oportunidades de colaboración científica entre los centros de investigación murcianos y los de esta provincia, especialmente a través de los programas Saavedra Fajardo y Jiménez de la Espada, gestionados por la Fundación Séneca, detalla la Comunidad.

Caballero destacó que «la Región dispone de una estructura universitaria y científica abierta, dinámica y plenamente integrada en las redes europeas de investigación, que ahora queremos ampliar con acuerdos bilaterales con Asia, y muy especialmente con China, dada su creciente inversión en I+D+i y su apuesta por la excelencia investigadora».

En este sentido, el programa Saavedra Fajardo, convocado por la Fundación Séneca y dotado con una inversión superior a 1,7 millones de euros en los próximos cinco años, facilita la incorporación de investigadores con trayectoria internacional en universidades y centros de investigación de la Región, con una financiación máxima de 125.000 euros por proyecto.

Por su parte, el programa Jiménez de la Espada, con una inversión acumulada superior a los 8,1 millones de euros, promueve estancias de investigadores murcianos en centros internacionales de referencia y la captación de talento en áreas de especial interés para la Región. En su última convocatoria ha financiado estancias en Suecia, Estados Unidos o Japón, y ahora se trabaja para extender la colaboración a instituciones de Shandong, precisa el Ejecutivo.

La UCAM refuerza su alianza agrícola y deportiva con el gigante asiático

La Universidad Católica de Murcia «mantiene una estrecha relación de cooperación con diversas instituciones chinas desde hace años. Con el objetivo de reforzarlas y expandirlas, una amplia delegación de la institución se ha desplazado esta semana al país asiático», indica la institución docente.

Sun Jiye, vicepresidente de la provincia de Shandong, que cuenta con una población de 120 millones de habitantes, recibió a la delegación de la UCAM, encabezada por su presidenta, María Dolores García.

En la reunión, celebrada en Jinan, capital de la provincia, se han abordado futuras líneas de colaboración en los ámbitos de formación e investigación, especialmente en el área agrícola, donde la provincia china posee un destacado desarrollo tecnológico y productivo. Asimismo, se ha profundizado en diversos proyectos en el ámbito deportivo, informa la UCAM.