Pérez Moñino: “Vox cerrará todos los centros de ilegales de la Región y de toda España”

La portavoz nacional de Agenda España de Vox y portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha denunciado este miércoles, a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Cartagena, las políticas de inmigración del Gobierno socialista y la complicidad del Partido Popular en la Región de Murcia y en otras comunidades autónomas.

Pérez Moñino ha estado acompañada por el presidente de Vox en la Región de Murcia y portavoz del GP Vox en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, así como por diputados regionales, concejales y otros miembros del partido. “Hoy estoy aquí en Cartagena, no para cambiar de discurso como han hecho otros hace poco aquí en esta Región. Estoy aquí para decir lo que siempre hemos dicho en VOX en materia de inmigración. Nosotros no vamos a cambiar de discurso en base a las encuestas electorales, como están haciendo otros partidos políticos”, ha afirmado la portavoz nacional de Agenda España.

A renglón seguido, Pérez Moñino ha aprovechado para felicitar a José Ángel Antelo por el trabajo realizado desde Vox Murcia: “Han demostrado que cuando Vox gobierna, las cosas cambian. Hemos conseguido cerrar el centro de menas de Santa Cruz y, cuando los españoles nos den una amplia mayoría, cerraremos todos los centros de ilegales de la Región de Murcia y de toda España”.

Asimismo, ha exigido al presidente regional, Fernando López Miras, que cumpla con el acuerdo firmado y que “realice las pruebas periciales de edad a todos aquellos menas y falsos menas bajo el sistema de acogida de la Región, y firme los convenios de reagrupación familiar para que estos menores estén con sus padres”.

Pérez Moñino también ha lanzado un mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid: “La señora Ayuso sabe perfectamente que se pueden hacer las pruebas de edad y firmar esos convenios de reagrupación, como se va a hacer aquí en la Región de Murcia. Pero prefiere permanecer de brazos cruzados con su mayoría absoluta. Los madrileños también tomarán nota”.

“El sentido común está avanzando en la Región de Murcia y pronto lo hará en toda España. Nos atacarán, nos copiarán y nos señalarán, pero Vox cumplirá su compromiso con los españoles: cerrar todos los centros de ilegales y devolver la seguridad y la dignidad a nuestros barrios”, ha concluido la portavoz nacional de Agenda España.

Por su parte, el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha recordado que “hace poco más de un año Vox formaba parte del Gobierno regional, y decidimos cumplir con nuestra palabra antes que calentar una silla. Dijimos muy claro que donde está Vox no se colabora con la inmigración ilegal, y si se colabora con la inmigración ilegal es porque no está Vox”.

Antelo ha subrayado que “en 2027 ganaremos las elecciones en la Región y cerraremos todos los centros de ilegales dependientes de la Comunidad Autónoma. Si Pedro Sánchez sigue en el Gobierno y hay que entrar en conflicto con el Ejecutivo nacional, lo haremos, porque no vamos a permitir que la inseguridad se apodere de nuestros barrios, como está ocurriendo en el Antiguo Hospital Naval de Tentegorra”.

Así, ha destacado que el cierre del centro de menas de Santa Cruz es una victoria de los vecinos y de Vox: “Llevaban siete años de lucha, de inseguridad, de pérdida de valor de sus viviendas y de miedo en sus calles. Hoy pueden volver a vivir tranquilos. Esta es la realidad que muchos medios y partidos quieren censurar, pero es la verdad que se ve cada día en la calle”. “Vox crece más que nadie en toda España porque decimos la verdad y cumplimos nuestra palabra. En la Región de Murcia lo hemos demostrado, y en 2027 lo haremos desde el Gobierno regional”, ha concluido.