Un millar de personas culminan la jornada de huelga general por Palestina con una manifestación en Murcia

Los sindicatos CGT, Intersindical y de Estudiantes han culminado este miércoles la jornada de huelga general por Palestina y contra el genocidio israelí con una manifestación de alrededor de un millar de personas por las calles del centro de Murcia.

Con el apoyo de Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel y la plataformas Palestina Libre, ha salido de la sede de la Delegación de Gobierno de España en la comunidad y preveía terminar frente a la de la presidencia del Ejecutivo murciano, aunque por la mañana y a mediodía ha habido concentraciones con el mismo motivo en Murcia y Cartagena.

El objetivo de la huelga, que la que ni los organizadores ni el Gobierno han comunicado datos de seguimiento, era "denunciar el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino y exigir a las administraciones públicas una respuesta firme en defensa de los derechos humanos en Palestina".

Reivindican un embargo de armas integral y retroactivo a Israel que incluya los tránsitos y afecte a cualquier contratación, ruptura de relaciones económicas, deportivas, diplomáticas, armamentísticas, académicas, culturales… con ese país, apoyo a las demandas judiciales contra él en la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional y sanciones mundiales al "régimen genocida".

También la reversión de "los presupuestos de la guerra" y la redistribución de los fondos destinados al militarismo a partidas sociales, pues además de adoptar un modelo de Estado belicista cuyas consecuencias son nefastas sociolaboralmente, suponen una inversión armamentística que supera 20 veces la prevista para trabajo y economía social, 6 la educativa y 5 la sanitaria.

UGT y CCOO han convocado por su parte paros laborales de entre dos y cuatro horas por turno.