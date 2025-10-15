Protestas
Un millar de personas culminan la jornada de huelga general por Palestina con una manifestación en Murcia
El objetivo de la huelga es "denunciar el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino y exigir a las administraciones públicas una respuesta firme".
EFE
Los sindicatos CGT, Intersindical y de Estudiantes han culminado este miércoles la jornada de huelga general por Palestina y contra el genocidio israelí con una manifestación de alrededor de un millar de personas por las calles del centro de Murcia.
Con el apoyo de Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel y la plataformas Palestina Libre, ha salido de la sede de la Delegación de Gobierno de España en la comunidad y preveía terminar frente a la de la presidencia del Ejecutivo murciano, aunque por la mañana y a mediodía ha habido concentraciones con el mismo motivo en Murcia y Cartagena.
El objetivo de la huelga, que la que ni los organizadores ni el Gobierno han comunicado datos de seguimiento, era "denunciar el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino y exigir a las administraciones públicas una respuesta firme en defensa de los derechos humanos en Palestina".
Reivindican un embargo de armas integral y retroactivo a Israel que incluya los tránsitos y afecte a cualquier contratación, ruptura de relaciones económicas, deportivas, diplomáticas, armamentísticas, académicas, culturales… con ese país, apoyo a las demandas judiciales contra él en la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional y sanciones mundiales al "régimen genocida".
También la reversión de "los presupuestos de la guerra" y la redistribución de los fondos destinados al militarismo a partidas sociales, pues además de adoptar un modelo de Estado belicista cuyas consecuencias son nefastas sociolaboralmente, suponen una inversión armamentística que supera 20 veces la prevista para trabajo y economía social, 6 la educativa y 5 la sanitaria.
UGT y CCOO han convocado por su parte paros laborales de entre dos y cuatro horas por turno.
