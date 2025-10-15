López Miras se planta en Bruselas: "El acuerdo comercial con Marruecos no es admisible"

La voz del Gobierno de la Región de Murcia se escuchó alta y clara ayer en Bruselas. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió con el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, para transmitirle su rechazo al acuerdo comercial alcanzado entre la Comisión Europea y Marruecos. «No es admisible que se pueda aprobar en los términos actuales: debe tener cláusulas espejo, cláusulas de salvaguarda y reforzar los controles en fronteras», remarcó.

Aseguró que los agricultores de la Región de Murcia, de España y de la Unión Europea no pueden competir en situación de desigualdad con agricultores de terceros países, por lo que reclamó al comisario que termine con la competencia desleal que sufre el campo.

Desde el Grupo Popular en el Parlamento Europeo van más allá y analizan la legalidad del acuerdo «en cuanto a la forma y en cuanto a los efectos, pues porque no se ha contado con el Parlamento Europeo, requiere una mayoría cualificada y además supone una bofetada a nuestros agricultores». La eurodiputada murciana Maravillas Abadía, del PP, exige que el pacto pase por el pleno del Parlamento Europeo para que los eurodiputados puedan pronunciarse.

La PAC más contestada

No fue, ni mucho menos, el único asunto que trataron López Miras y Hansen. El Gobierno autonómico mantiene la presión sobre la Unión Europea para que no modifique el espíritu regional de la Política Agraria Común. El jefe del Ejecutivo murciano, que participó el lunes en la sesión inaugural de la Semana de las Regiones y las Ciudades del Comité de las Regiones, le transmitió al titular de Agricultura comunitario su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea sobre la PAC en el Marco Financiero 2028-2034. Al presidente murciano no le gusta que las regiones pierdan su papel de gestión en favor de los Estados. «Las regiones tenemos que ser partícipes de las decisiones que se tomen y también tenemos que ser una correa de transmisión a la hora de poner en marcha esas ayudas», explicó.

«No nos convence y no estamos de acuerdo», añadió el presidente, puesto que sus fondos se reducen. «Se tiene que mantener, como mínimo, el presupuesto que ya teníamos y hay que atender a la agricultura que invierte, a la industria agroalimentaria», señaló. El jefe del Ejecutivo autonómico señaló que no solo hay que financiar la «agricultura subsidiada», sino también a «aquella que es capaz de generar muchos puestos de trabajo y mucho crecimiento para las sociedades, como es, por ejemplo, la agricultura de la Región de Murcia». Miras también habló con Hansen del relevo generacional en la agricultura y recordó que a final de este mes se realizarán en Cieza unas jornadas europeas sobre este asunto. En definitiva, salió satisfecho de la conversación con Hansen, sobre todo tras compararlo con el comisario de la legislatura pasada, «de la familia de Vox», con el que «no nos fue bien».

Resiliencia hídrica y Tajo-Segura

El presidente regional trasladó al comisario que la Estrategia de Resiliencia Hídrica “debe contemplar las infraestructuras necesarias para garantizar el agua”, añadiendo que “puede tomar a la Región de Murcia como ejemplo europeo y mundial en cuanto a la gestión de los recursos tan escasos” como este.

“Hemos hablado del trasvase Tajo-Segura, de lo imprescindible que es para que la Región sea la ‘Huerta de Europa’”, explicó. Según él, el comisario coincidió “plenamente” en que esta estrategia debe reflejar también los trasvases.

López Miras detalló a Hansen “lo bien que ha funcionado el trasvase Tajo-Segura, y lo importante que es no sólo para la agricultura, sino para la sociedad y para Europa en general”. “Le he visto en sintonía”, insistió.

Encuentro con Metsola

López Miras también tuvo un breve encuentro con la presidenta de la Comisión Europea, Roberta Metsola, a la que también transmitió la importancia que va a tener el Parlamento Europeo para la Región de Murcia para frenar la propuesta de la PAC como la de la política de cohesión y el acuerdo comercial con Marruecos.

“Si Sánchez y sus ministros no ejercen la defensa de los intereses de España, en último lugar, la palabra la tendrá el Parlamento Europeo y yo confío en que pueda bloquear estos asuntos”, reconoció el presidente murciano.