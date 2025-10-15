Inversores de Dubái estarán en el ‘WaykUp’ de Murcia en noviembre

La misión institucional y comercial encabezada por el Gobierno regional en GITEX Global 2025, la mayor feria tecnológica del mundo, celebrada esta semana en Dubái, «se está desarrollando con resultados muy positivos para la internacionalización de las empresas y ‘startups’ de la Región de Murcia», indican desde la Comunidad. Varios fondos e instituciones inversoras de Emiratos Árabes Unidos han confirmado su participación en la próxima edición del ‘WaykUp 2025’, el gran encuentro de inversión que organiza el Gobierno regional, el 13 y 14 de noviembre, en Murcia, a través del Instituto de Fomento, añaden.

Así lo anunció este martes la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, quien subrayó que la Región de Murcia «ha despertado un notable interés entre los principales actores del ecosistema inversor de Dubái, que han visto en nuestro territorio un socio tecnológico sólido, con talento, innovación y políticas de apoyo al emprendimiento únicas en España».

Durante la misión, la delegación regional que integra a varias empresas tecnológicas e inversoras de la Región, ha mantenido encuentros estratégicos con entidades como Dubai Chambers, Hub71, Dubai Future District Fund, Oraseya Capital, Venture Souq, Dubai Internet City, DP World y la Dubai Municipality, entre otras, en los que se presentaron las fortalezas del ecosistema de innovación regional y las oportunidades de colaboración en materia de digitalización, tecnologías avanzadas y emprendimiento.