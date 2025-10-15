Las empresas de la Región muestran su potencial en Dubái

La delegación empresarial de la Región de Murcia participó ayer en la feria ‘GITEX Global’, uno de los mayores encuentros tecnológicos del mundo, consolidando la presencia del ecosistema innovador de la región en los Emiratos Árabes Unidos.

Durante la jornada, las empresas que participan en esta misión (‘startups’, pymes altamente innovadoras y centros tecnológicos punteros en soluciones digitales, inteligencia artificial y tecnologías aplicadas a las ciudades inteligentes, así como inversores) mantuvieron reuniones estratégicas con entidades como Dubai Internet City y Dubai Municipality, instituciones clave en la transformación tecnológica, ‘smart cities’ y tecnologías disruptivas.

La participación en ‘GITEX Global’ forma parte de la Misión Tecnológica a Dubái 2025, organizada por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), que busca fortalecer la proyección internacional del tejido innovador regional y atraer inversiones hacia la Región.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, destacó que «la Región de Murcia ha venido a Dubái a mostrar su capacidad tecnológica, su talento y su visión global. Nuestras ‘startups’ compiten al nivel de los principales polos de innovación internacional, y esta misión abre la puerta a nuevas alianzas estratégicas con ecosistemas líderes en tecnologías disruptivas».

‘GITEX Global’ reúne a más de 200.000 profesionales del sector tecnológico y a ‘startups’ e inversores de más de 100 países, convirtiéndose en un escaparate mundial de innovación en áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la robótica o el metaverso.

Con su participación, la Región de Murcia refuerza su posicionamiento como hub tecnológico y de innovación en el Mediterráneo, promoviendo la colaboración con actores institucionales y empresariales de Oriente Medio, destacan desde la Comunidad Autónoma.