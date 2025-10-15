Denuncian saturación en las mamografías del Hospital de Yecla

«El servicio de cribado de cáncer de mama del Hospital Virgen del Castillo de Yecla se encuentra desde hace meses al borde del colapso». Así lo denuncian los responsables de la Federación de Sanidad de UGT en la Región de Murcia, quienes afirman que esta unidad cuenta tan solo con un profesional, quien llega a hacer muchas tardes más de 50 mamografías en su jornada laboral, el doble de lo que marcan los protocolos del propio Servicio Murciano de Salud (SMS).

El Hospital de Yecla asumió recientemente el cribado de cáncer de mama tras finalizar el convenio que exitía desde hacía más de 30 años con la AECC.

Según UGT, la gerencia del Área V del Altiplano, a la que pertenece el centro hospitalario, designó un profesional sanitario para la realización de las pruebas en turno de tarde, quien llega a hacer más de 50 en un turno, por lo que recuerdan que el propio protocolo del SMS establece para la realización de mamografías destinadas al cribado de cáncer de mama, emplear un tiempo de hasta 20 minutos por prueba, lo que permite realizar adecuadamente, como mucho, unas 21 pruebas de mamografía en ese turno.

Para UGT, la decisión de la Gerencia del área V de duplicar la realización de pruebas de mamografía en una jornada de 7 horas supone, no solo un posible incumplimiento de los protocolos establecidos para la realización de mamografías en el cribado de cáncer de mama, sino que también podría derivar en un riesgo evidente de posibles errores en la realización de las pruebas, por sobrecarga del servicio y, por ende, posibles diagnósticos erróneos.

El responsable de Sanidad en el sindicato, Juan Crevillen, también considera necesaria la instalación de un nuevo mamógrafo en el hospital yeclano, con su correspondiente técnico sanitario, para la realización en condiciones óptimas de estas mamografías para llevar a cabo debidamente los protocolos y evitar posibles errores.

El hospital de Yecla defiende la calidad de su cribado

Por su parte, fuentes del hospital de Yecla aseguran que el cribado de cáncer de mama en el Área V se está desarrollando con calidad.

"Se ha reforzado el servicio a diario con dos técnicos, para garantizar la asistencia al máximo . En ningún momento se ha puesto en riesgo el cribado de cáncer de mama en el hospital de Yecla ni existe situación crítica ni colapso en el servicio de Radiología", aseguran a esta redacción.

Moción para ampliar la edad del cribado

El Grupo Parlamentario Socialista anunciaba este martes que presentará en la Asamblea Regional una iniciativa para exigir al Gobierno regional que ponga en marcha un protocolo de actuación para la detección del cáncer de mama para todas aquellas mujeres que están fuera de la cohorte de edad establecida en el programa de cribado, es decir, mujeres menores de 47 años y mayores de 70. Además, el PSOE exigirá al Gobierno regional que cumpla sus compromisos en este aspecto y que amplíe la cohorte de edad del programa de cribado de cáncer de mama, tal y como ya han hecho otras comunidades.

La diputada del PP María del Carmen Ruiz Jódar lamenta que «el PSOE haga un uso político miserable del cáncer de mama» y afirma que «en 2025 el rango es de 47 a 70 años, y se va avanzando paulatinamente tal y como se anunció», dice, aunque no se ha cumplido con la ampliación de 45 a 74 años prometida para este año 2025.