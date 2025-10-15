Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EMERGENCIAS

Cruz Roja reparte 6.000 litros de agua en San Pedro del Pinatar ante el corte de suministro

El equipo voluntario del Área de Emergencias asistió este miércoles a la residencia ‘Mensajeros de la Paz’ y a 167 usuarios del Servicio de Teleasistencia

Voluntarios de Cruz Roja trabajan en el reparto de agua en residencias y usuarios del servicio de Teleasistencia en San Pedro del Pinatar

Voluntarios de Cruz Roja trabajan en el reparto de agua en residencias y usuarios del servicio de Teleasistencia en San Pedro del Pinatar / Cruz Roja

J.V.G.

Tras recibir la solicitud por parte de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia, Cruz Roja ha repartido más de 2.200 litros de agua embotellada en la Residencia 'Mensajeros de la Paz' en San Pedro del Pinatar gestionado por el IMAS (Instituto Murciano de Acción Social) de la CARM, al tiempo que ha entregado a domicilio a 167 personas, usuarias del propio Servicio de Teleasistencia de Cruz Roja.

Un voluntario de Cruz Roja entrega botellas de agua a un usuario del servicio de Teleasistencia en San Pedro del Pinatar

Un voluntario de Cruz Roja entrega botellas de agua a un usuario del servicio de Teleasistencia en San Pedro del Pinatar / Cruz Roja

En total, durante la tarde de ayer se logró repartir casi 6.000 litros de agua en el municipio de San Pedro del Pinatar, mediante cinco rutas de reparto con vehículos logísticos y dos personas voluntarias en cada ruta. Cruz Roja seguirá llevando agua a quien lo necesite hasta que se restablezca definitivamente el suministro de agua potable en las viviendas delos vecinos del Mar Menor. Desde Cruz Roja indica que esta acción ha sido posible gracias a la labor del equipo voluntario del Área de Emergencias y a la colaboración de Carrefour y la de Asociación de Aguas Minerales de España (ANEABE).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un muerto y un herido de gravedad tras un atropello durante la inauguración de una pista deportiva en Lorca
  2. Grandes firmas compran parcelas municipales y tres no logran venderse
  3. Inician esta noche las obras en el Arco Noroeste de Murcia para integrarlo en la A-30
  4. Qué carreteras unirá y qué atascos aliviará el Arco Noroeste: todo lo que necesitas saber sobre la nueva autovía en Murcia
  5. Muere un ciclista de 72 años atropellado por un coche entre Santomera y Cobatillas
  6. Un gran Obramat se instala en Churra junto a los centros comerciales
  7. Multa para dos mujeres que se enzarzaron en una salvaje pelea por un hombre en Cartagena
  8. Declaran como no apta el agua del grifo en varios municipios del Campo de Cartagena y en varias pedanías de Murcia

Joaquín Segado: “100.000 murcianos siguen sin agua potable y el Gobierno de Sánchez no hace nada”

Joaquín Segado: “100.000 murcianos siguen sin agua potable y el Gobierno de Sánchez no hace nada”

La Región lidera las insolvencias en España con un aumento del 22 % en los concursos de acreedores

La Región lidera las insolvencias en España con un aumento del 22 % en los concursos de acreedores

Los colegios que quieran mantener a los alumnos hasta los 14 años podrán solicitarlo antes del 13 de noviembre

Los colegios que quieran mantener a los alumnos hasta los 14 años podrán solicitarlo antes del 13 de noviembre

La Región de Murcia pelea por el papel de las pymes en la próxima Estrategia de Defensa Europea

La Región de Murcia pelea por el papel de las pymes en la próxima Estrategia de Defensa Europea

El comité científico del Mar Menor analiza el impacto de la dana Alice con especial atención al nivel freático del acuífero

El comité científico del Mar Menor analiza el impacto de la dana Alice con especial atención al nivel freático del acuífero

Cruz Roja reparte 6.000 litros de agua en San Pedro del Pinatar ante el corte de suministro

Cruz Roja reparte 6.000 litros de agua en San Pedro del Pinatar ante el corte de suministro

López Miras se planta en Bruselas: "El acuerdo comercial con Marruecos no es admisible"

López Miras se planta en Bruselas: "El acuerdo comercial con Marruecos no es admisible"

"Las fronteras no se detienen con cemento, siempre hay una escalera o un túnel"

"Las fronteras no se detienen con cemento, siempre hay una escalera o un túnel"
Tracking Pixel Contents