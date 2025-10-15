Cruz Roja reparte 6.000 litros de agua en San Pedro del Pinatar ante el corte de suministro

Tras recibir la solicitud por parte de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia, Cruz Roja ha repartido más de 2.200 litros de agua embotellada en la Residencia 'Mensajeros de la Paz' en San Pedro del Pinatar gestionado por el IMAS (Instituto Murciano de Acción Social) de la CARM, al tiempo que ha entregado a domicilio a 167 personas, usuarias del propio Servicio de Teleasistencia de Cruz Roja.

Un voluntario de Cruz Roja entrega botellas de agua a un usuario del servicio de Teleasistencia en San Pedro del Pinatar / Cruz Roja

En total, durante la tarde de ayer se logró repartir casi 6.000 litros de agua en el municipio de San Pedro del Pinatar, mediante cinco rutas de reparto con vehículos logísticos y dos personas voluntarias en cada ruta. Cruz Roja seguirá llevando agua a quien lo necesite hasta que se restablezca definitivamente el suministro de agua potable en las viviendas delos vecinos del Mar Menor. Desde Cruz Roja indica que esta acción ha sido posible gracias a la labor del equipo voluntario del Área de Emergencias y a la colaboración de Carrefour y la de Asociación de Aguas Minerales de España (ANEABE).