La Comunidad y los promotores analizan las oportunidades del nuevo modelo de Vivienda Asequible

El Gobierno regional y la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (APIRM) han analizado las oportunidades del nuevo modelo de Vivienda Asequible recogido en el Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística, aprobado recientemente, para satisfacer la demanda actual.

Lo han hecho en la tercera jornada informativa sobre la nueva normativa, celebrada por la Consejería de Fomento e Infraestructuras, en la que se han detallado las oportunidades que ofrece el inventario de suelos municipales para mejorar el acceso a la vivienda de los ciudadanos, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, que ha presidido el acto junto al presidente de APIRM, José Ramón Blázquez, ha destacado que "la colaboración con los promotores es esencial para convertir el suelo en oportunidades reales de acceso a la vivienda para los jóvenes y las familias de rentas medias".

Durante la jornada se han analizado los detalles del inventario elaborado por la Comunidad, que recopila por primera vez los suelos de titularidad municipal disponibles para reactivar la promoción de vivienda protegida.

El documento inicial incluye 136 suelos repartidos en una treintena de ayuntamientos, con capacidad inmediata para albergar más de 1.800 viviendas, cifra que se elevará como mínimo hasta las 2.700 si se aplican las primas de edificabilidad de hasta el 50 por ciento previstas en el Decreto Ley.

El consejero ha destacado que "este inventario abre una nueva etapa de colaboración entre el sector público y el privado, porque pone a disposición de los promotores un conocimiento exacto de la localización, edificabilidad y situación urbanística de los suelos municipales disponibles".

"El inventario es una herramienta viva que seguirá creciendo conforme los ayuntamientos trasladen nuevos datos y que ofrece un enorme potencial para generar proyectos de vivienda asequible en todo el territorio regional", ha explicado García Montoro.

El consejero ha destacado que la norma "simplifica los procedimientos para que las promociones de vivienda protegida puedan ponerse en marcha en menos tiempo, gracias a la declaración de urgencia y la tramitación preferente de todos los expedientes vinculados".

Asimismo, García Montoro ha explicado las distintas fórmulas de gestión que la norma pone a disposición de ayuntamientos y promotores para reactivar los suelos municipales, entre ellas la permuta por obra futura, la subasta o el derecho de superficie, que permite mantener la titularidad pública del suelo y promover viviendas en régimen de alquiler asequible.

Las jornadas informativas sobre el decreto, organizadas por la Consejería de Fomento e Infraestructuras, han reunido a más de un centenar de asistentes en la primera sesión y a cerca de 40 en la segunda.