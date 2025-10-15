La Asamblea vuelve ‘a la vida’ después de tres meses con un pleno con Miras en la palestra

La sesión extraordinaria para la tramitación de los proyectos de Ley de Simplificación Administrativa y sobre Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) acabará el próximo 22 de octubre, con un Pleno en el que se someterán a votación ambos dictámenes, lo que supone un retraso de dos semanas respecto a la fecha inicialmente prevista para este Pleno, que era el 8 de octubre.

En la misma sesión plenaria del 22 de octubre tendrá lugar también la comparecencia del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y de varios consejeros para responder a las preguntas orales que formulen los grupos parlamentarios, según ha acordado este miércoles la Diputación Permanente, que ha decidido ampliar el orden del día para incluir estas iniciativas de control al Consejo de Gobierno.

Tras la Diputación Permanente, se ha reunido la Junta de Portavoces para ordenar la celebración del citado Pleno y para reordenar la tramitación de ambos proyectos de Ley, una vez la Mesa de la Cámara ha resuelto los recursos de reconsideración formulados por parte de los grupos parlamentarios ante la inadmisión de varias enmiendas parciales.

Así, el próximo viernes 17 de octubre, se reunirá la Ponencia de la Comisión para analizar y debatir las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley relativo a los VTC.

El lunes, 20 de octubre, se reunirá la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua para elaborar el Dictamen correspondiente al Proyecto de Ley sobre Simplificación Administrativa. Al día siguiente, se volverá a reunir para elaborar el Dictamen correspondiente al Proyecto de Ley relativo a los VTC.

Con el Pleno del 22 de octubre se cerrará el orden del día de la sesión extraordinaria, dando comienzo al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo de la XI Legislatura de la Asamblea Regional, según han indicado fuentes de la Cámara.

Paralización de la Asamblea

El PP y el PSOE se han culpado mutuamente de la paralización de la Asamblea Regional de Murcia. El portavoz del grupo del PP, Joaquín Segado, ha dicho esperar que «en noviembre empiecen los plenos ordinarios», aunque esto depende de «las mayorías de la Asamblea».

Se ha quejado de que en varias ocasiones la oposición PSOE, Vox y Podemos-IU/V-AV- coincidiera en tramitar los decretos leyes de Simplificación Administrativa y sobre Vehículos de Transporte con Conductor como proyectos de ley con el fin de poder escuchar a los afectados y de presentar enmiendas, lo que obligó a extender la sesión extraordinaria iniciada en julio hasta el 8 de octubre, fecha en la que previsiblemente se iba a celebrar el pleno para votar los dictámenes de ambos. Sin embargo, un recurso de Vox por la inadmisión de varias de sus enmiendas alargó de nuevo el período extraordinario para poder resolverlo.

La oposición entendía que pese seguir en periodo extraordinario, se podían celebrar plenos y comparecencias, para lo que se tenía que convocar la Diputación Permanente, que finalmente se ha celebrado este miércoles y ha acordado celebrar un pleno el 22 de octubre. La portavoz socialista, Carmina Fernández, ha dicho que «hoy, gracias al PSOE, la Asamblea recupera su voz y su función de control al Gobierno», lo que «demuestra que la parálisis institucional del Parlamento ha sido responsabilidad exclusiva del PP, que ha mantenido bloqueada la actividad por puro interés partidista».

El portavoz adjunto de Vox, Rubén Martínez Alpañez, ha afirmado que «debería causar un poquito de vergüenza» a los miembros del Gobierno que el Parlamento sea el único de España, incluyendo el Congreso, que todavía no ha empezado el período ordinario de sesiones. «Nos pagan para trabajar, no para pasear», ha dicho. La portavoz de la coalición de izquierdas, María Marín, ha afirmado que la Asamblea «sigue secuestrada» porque la Diputación Permanente y la Junta de Portavoces han sido un «paripé», y ha advertido de que el pleno del día 22 no se puede considerar de control al Gobierno, puesto que se van a debatir los dos proyectos de ley pendientes.