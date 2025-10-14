Los nuevos estatutos de la UMU abren la puerta a las elecciones más reñidas

La renovación de los estatutos de la Universidad de Murcia (UMU) traerá consigo importantes cambios para la institución, actualizando la norma que rige la vida universitaria de cara a la convocatoria de las próximas elecciones de 2026. La actualización de estos junto a la salida del actual rector, José Luján, que en estos meses agota su segundo mandato y prepara su desembarco como secretario general de la patronal murciana Croem, ha agitado el avispero hasta el punto de que en los pasillos de las facultades ya se menciona a una decena de posibles candidatos a rector.

Incluso de caerse algunos de ellos de estas quinielas, seguirían siendo las elecciones más reñidas de la Universidad de Murcia.

Una de las novedades de los nuevos estatutos será la implantación de una única legislatura de seis años, a diferencia de los dos mandatos actuales de cuatro más cuatro años. Pero también hay otro importante cambio en la renovación de los cargos directivos de la Universidad de Murcia, ya no será necesario que los candidatos al Rectorado sean catedráticos, una condición indispensable hasta este momento.

Estas dos modificaciones en los estatutos vienen marcadas por la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), por lo que está siendo adoptada por todas las universidades españolas al ser de obligado cumplimiento, tal y como señalan fuentes de la institución.

Los nombres que suenan

El nombre de la candidata ‘por excelencia’ en el que coinciden la mayoría de los miembros universitarios consultados es el de Alicia Rubio, actual vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la UMU y catedrática del departamento de Organización de Empresas y Finanzas de la universidad, una profesional muy cercana a Luján y que representaría la continuidad en el proyecto que se ha desarrollado hasta este momento.

Pero no es la única, ya que estas elecciones se presentan como el momento oportuno para que la Universidad de Murcia cuente por primera vez con una rectora.

Esto lleva a que también suene el nombre de Alfonsa García, vicerrectora de Coordinación y Calidad y catedrática de Biología Celular; así como el de María Senena Corbalán, vicerrectora de Investigación y catedrática de Bioquímica y Biología Molecula. Tres nombres femeninos de peso de tres catedráticas y vicerrectoras del equipo actual, al que también puede que se sume un cuarto, el de María Ángeles Esteban.

Esteban es investigadora y catedrática de Biología Celular de la UMU que, según ha podido saber esta Redacción, está recibiendo en las últimas semanas apoyos de su entorno académico más cercano, animándola a dar también el paso.

El actual decano de la Facultad de Económicas, Samuel Bauxauli, está también en las quinielas, un profesional que cuenta con importantes apoyos, según confirman fuentes universitarias. La lista la completarían en estos momentos también el catedrático de Sanidad Animal y exdirector general de Universidades Christian de la Fe; el exdecano de Veterinaria, Gaspar Ros, que también ocupó el puesto de vicerrector en el equipo de José Cobacho; el catedrático de Ciencia Política y director del Cemop, Ismael Crespo; y el decano de Química, Francisco Guillermo Díaz.

En los pasillos de la Universidad de Murcia se comenta la posibilidad de que surja una candidatura alternativa que podría integrarse por el catedrático del departamento de Actividad Física y Deporte Ernesto de la Cruz y la catedrática de Literatura Española María Dolores Adsuar.

No obstante, a la hora de dar el paso, la procedencia de cada uno de los candidatos también marca el camino. El hecho de que Alicia Rubio y Samuel Bauxauli pertenezcan a Económicas generaría una división del voto que no les beneficiaría a ninguno de ellos, según indican varias voces, quienes también ven como positivo que entre los posibles candidatos haya ‘batas blancas’, que es como se conoce a los catedráticos procedentes de las facultades de ciencias.

Estos serían, por ejemplo, Alfonsa García, María Ángeles Esteban y Marisen, así como Guillermo Díaz, quien suena con fuerza tras no haberlo negado en los corrillos cuando se le pregunta por su candidatura.

Sin duda, estas serán unas elecciones reñidas si se tiene en cuenta la trayectoria de las últimas décadas de la Universidad de Murcia, con comicios en los que únicamente se disputaban el Rectorado uno, dos o tres candidatos. Luján sustituyó en 2018 a José Orihuela en las elecciones en las que se impuso a Pedro Lozano, tras lo que fue reelegido en 2022. En el año 2014 fue Orihuela quien se impuso por la mínima a José María Vázquez, actual consejero de Universidades. Mientras que en 2006 José Cobacho se impuso a Elena Quiñones y Gabriel García, siendo revalidado cuatro años después (2010) en solitario.

Desde la UMU apuntan que los cambios que trae la LOSU y la candidatura única de seis años está haciendo que haya una mayor efervescencia y más candidatos, lo mismo que está sucediendo en estos momentos en la Universidad de Sevilla, donde en una semana se celebran las elecciones con siete candidatos, o en Valencia, donde serán en noviembre, con cuatro.