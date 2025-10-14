El mercado de la ropa 'vintage' en la Región: estas son las tiendas abiertas todo el año en Murcia y Cartagena

La ciudad de Murcia va a recibir en los próximos días a Billy’s Vintage Market: un evento itinerante que traerá más de 2.000 prendas de marcas como Nike, Adidas, Levi’s o Lacoste a precios fijos de nueve euros. Se celebrará del 17 al 19 de octubre en el hotel Sercotel Amistad y promete atraer a centenares de personas que buscan renovar su armario con marcas pero sin dejarse el sueldo en el intento.

Este tipo de mercadillos se han multiplicado en los últimos años al calor del auge de plataformas como Wallapop o Vinted, y de la tendencia creciente en redes sociales a enseñar cómo comprar, restaurar y combinar ropa de segunda mano. Lo que empezaba como una práctica casi marginal se ha convertido en una forma de consumo consciente: más barata, más sostenible y muchas veces hasta con mejor calidad que la moda rápida.

Una tendencia que se queda

El interés por lo ‘vintage’ ya no es solo una moda pasajera. Detrás hay una generación que prefiere prendas con historia y personalidad a las colecciones que cambian cada quince días. Comprar de segunda mano también reduce la huella ambiental: cada prenda que se reutiliza evita emisiones de CO₂ y ahorra agua y energía.

Murcia no es ajena a esta tendencia. Además del paso temporal de Billy’s, la Región cuenta con un mapa estable de tiendas especializadas que mantienen vivo el espíritu del “thrift shopping” todo el año.

Tiendas vintage abiertas todo el año en Murcia

En el centro de la ciudad una parada casi obligatoria es Flamingos Vintage Kilo, en la Plaza San Julián, donde la ropa se vende al peso.

Otra dirección conocida por los amantes del estilo retro es Locoloco Vintage, en la calle San Carlos, con un catálogo que abarca desde Levi’s auténticos hasta cazadoras ochenteras o accesorios imposibles de encontrar en tiendas convencionales.

También merece mención Greska, en el barrio de Vistalegre, una tienda que mezcla ropa de segunda mano con piezas más urbanas y alternativas, y los clásicos Traperos de Emaús y Moda re- (Cáritas), dos proyectos solidarios que, además de fomentar el consumo responsable, dan una segunda vida tanto a las prendas como a las personas que trabajan en su recuperación.

Cartagena también se suma

En Cartagena la oferta pasa por Moda re-, con tienda en la calle Santa Florentina y Best Second Hand: un pequeño local muy valorado por su selección de básicos de marca.