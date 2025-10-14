Luces y sombras en el campo murciano tras el azote de Alice

La dana Alice que afectó a la Región de Murcia ha provocado daños significativos en ciertas zonas agrícolas, aunque en otras ha resultado beneficiosa.

El secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, explicó que los municipios costeros como San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Mazarrón y Lorca recibieron precipitaciones muy abundantes que causaron arrastres e inundaciones en numerosas explotaciones. Según Gálvez, «en la zona 1 de la Ley del Mar Menor, desde la costa hasta la autovía, los daños han sido significativos». Se vieron afectados invernaderos, plantaciones de lechuga, brócoli y alcachofa, y estructuras agrícolas, provocando pérdidas importantes tanto en infraestructuras como en cultivos.

Además, las lluvias intensas en los municipios más afectados por el temporal provocaron la rotura de caminos y lindes de finca. Gálvez señaló que, aunque estos daños afectan a cultivos tempranos y retrasan labores de recolección, «para otros cultivos como secano y cítricos, el agua acumulada resulta muy beneficiosa».

Por otra parte, criticó la lentitud del Gobierno central en la ejecución de infraestructuras de protección frente a avenidas y riadas y subrayó la importancia de contratar seguros agrícolas, dado que los decretos de emergencia permiten recuperar parte de las pérdidas. Por último, Gálvez quiso destacar la colaboración solidaria de muchos agricultores que pusieron a disposición su maquinaria para rescates y limpieza de caminos.

Un alivio para el limón tras un verano complicado

Por su parte, Antonio Moreno, secretario de Agricultura de UPA Murcia, indicó que en el Campo de Cartagena las lluvias llegaron en un momento idóneo, favoreciendo cultivos jóvenes y mejorando la calidad del suelo. «Excepto en puntos concretos donde hubo anegamiento o arrastres, el balance general es positivo», afirmó Moreno. En particular, las precipitaciones ayudaron a los limones a superar el estrés térmico acumulado durante julio y agosto, y favorecieron otros cultivos de secano y hortícolas en la Región.

Las zonas más afectadas, como el Mirador en San Javier y áreas cercanas a ramblas desbordadas, sufrieron daños principalmente en invernaderos y plantaciones jóvenes, advirtió. No obstante, en términos generales, las lluvias han sido un alivio para los agricultores.

En definitiva, la dana Alice ha dejado luces y sombras: daños graves en puntos concretos de la franja costera, pero también ha aportado agua de calidad que beneficia a otros cultivos.Y una nueva lección que pone de relieve la necesidad de las infraestructuras preventivas y de contar con seguros agrícolas para minimizar el riesgo.