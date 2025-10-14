Los ganaderos murcianos exige una estrategia nacional para frenar el avance de la lengua azul

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en la Región de Murcia ha lanzado un llamamiento al Ministerio de Agricultura para que ponga en marcha una verdadera estrategia nacional frente al avance de la enfermedad de la lengua azul, que está golpeando con dureza al sector ganadero, especialmente al ovino. La organización denuncia la falta de un plan estatal de control y erradicación y advierte de que las medidas actuales “son claramente insuficientes” para frenar la expansión del virus y los graves perjuicios económicos que está causando. Los ganaderos lamentan que las actuaciones acometidas hasta ahora se hayan limitado a "vacunaciones voluntarias de un número de animales insuficiente".

Según COAG, la enfermedad se ha extendido prácticamente por todo el país y ya ha afectado a diversas explotaciones murcianas, donde se han registrado pérdidas significativas de animales y descensos productivos que ponen en riesgo la viabilidad de muchas granjas. “No se puede dejar al sector a su suerte mientras asume las consecuencias de una enfermedad que requiere una respuesta coordinada y eficaz”, subrayan desde la organización.

Según confirmó la Consejería de Agricultura, se han detectado el brote en una veintena de explotaciones en los municipios de Lorca, Librilla, Blanca, Totana, Mula, Calasparra, Cehegín y Moratalla. De las explotaciones afectadas, destacaron fuentes autonómicas, 15 no habían vacunado al ganado, y una más lo hizo muy tarde, por lo que los animales aún no habían alcanzado la inmunidad. Se calcula que en total se han producido entre 550 y 650 muertes por lengua azul.

Momento de la vacunación de una oveja contra la lengua azul / L.O.

Ante esta situación, COAG reclama un plan de ayudas urgente y específico para compensar los daños sufridos por las explotaciones afectadas, incluidas las pérdidas indirectas derivadas del estrés, los abortos y la caída de la producción. “Las familias ganaderas no pueden seguir soportando solas este golpe. Necesitamos apoyo real, no promesas”, insisten.

La organización recuerda además el papel esencial de la ganadería extensiva en la Región de Murcia, especialmente en zonas rurales y desfavorecidas, donde contribuye a mantener la actividad económica, la cohesión social y la biodiversidad. La organización agraria y ganadera advierte de que el abandono de estas explotaciones tendría consecuencias irreversibles para el medio rural y para la gestión del territorio. “Defender a nuestros ganaderos es también defender nuestros pueblos y nuestros paisajes”, concluye.

Se transmite por ciertas especies de mosquito

Durante el presente ejercicio la ganadería española y regional, especialmente la de ovino, ha venido sufriendo los efectos de la enfermedad animal comúnmente denominada como “lengua azul”, por el color azulado que adquiere la lengua de los animales afectados. Se trata de una enfermedad vírica, de la familia Reoviridae, género Orbivirus, que afecta a los rumiantes tanto domésticos como salvajes, pero especialmente a ovinos; y es transmitida por la picadura de ciertas especies de mosquito del género Culicoides.

Esta enfermedad, que no afecta a los humanos, sí produce una serie de efectos sobre los rumiantes afectados que incluyen fiebre alta, salivación excesiva, hinchazón de la cabeza, labios y lengua, úlceras en la boca, cojera, dificultad para respirar y secreción nasal. En los casos más graves causa abortos, malformaciones fetales y la muerte de estos animales.