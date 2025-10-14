Los estatutos reciben más de 300 alegaciones

Los actuales estatutos de la Universidad de Murcia (UMU) tienen más de veinte años y aunque se ha intentado renovarlos en varias ocasiones, por distintas situaciones no ha sido posible.

Actualmente, el proceso de tramitación de la nueva norma que regirá la vida universitaria durante los próximos años se encuentra muy avanzada, texto que será el que marque la nueva convocatoria electoral de la que saldrá el nombre del próximo rector o rectora, que tendrá por delante una legislatura de seis años.

Según ha podido conocer La Opinión, el borrador de los nuevos estatutos de la UMU ha recibido más de 300 enmiendas, que están siendo debatidas y votadas en su totalidad este último mes.

«Esta misma semana se votarán, de forma online, las enmiendas presentadas a los últimos artículos», un proceso del que saldrá en estos próximos días el texto consolidado que será el que se remita a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Igualdad de la Universidad de Murcia, un paso imprescindible de la tramitación, explican fuentes de la institución.

Posteriormente, será el Claustro de la UMU el que vote los nuevos estatutos, tras lo que serán remitidos a la Comunidad Autónoma para su aprobación por el Consejo de Gobierno y su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Uno de los cambios más sustanciosos es el que corresponde al reparto en la representación en el Consejo de Gobierno, en las juntas de facultad, consejos departamentales y claustro.

En este caso, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) otorga un mínimo de representación del 51% al profesorado titular a tiempo completo, límite en el que se encuentra actualmente la Universidad de Murcia y que será modificado en el nuevo texto que se está tramitando.

Lo esperado en el nuevo reparto de cuotas de poder dentro de la UMU es que los catedráticos y profesores fijos, así como los estudiantes y el personal de administración y servicios (PAS) ganen poder dentro de los órganos de decisión de la universidad, que podría verse reducido en el grupo B, correspondiente al resto de personal docente e investigador no funcionario.

Otro cambio que llegará con el nuevo estatuto será que el equipo que se presente sólo podrá estar al frente de la Universidad de Murcia un único mandato de seis años de duración, a la vez que se permite que entre los aspirantes a rector no sea condición indispensable el ser catedrático.

En este caso, únicamente será necesario ser profesor y acreditar tres sexenios de investigación y/o transferencia, tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia de gestión universitaria.